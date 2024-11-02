Топ-5 сериалов с неожиданной концовкой 2 2.11.2024, 17:32

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Они захватывают с первых минут.

Неожиданные окончания в сериалах так или иначе оставляют след в истории телевидения. Независимо от того, вызовет ли финал положительные или отрицательные эмоции у зрителя, концовка, способная поразить, останется в памяти надолго.

Топ-5таких сериалов от «Кино 24»:

«Игра престолов»

Сериал, рассказывающий о событиях на вымышленном континенте Вестерос, где продолжаются войны, политические интриги и борьба за власть. А с наступлением зимы пробуждается главное зло – Король Ночи.

В сериале случается несколько сюжетных поворотов, которые удивляют. И его конец тоже стал неожиданным для многих зрителей – это и судьба Королевской Гавани, и корона правления Вестеросом, которая досталась наименее ожидаемому персонажу. Финал вызвал дискуссии о морали и лидерстве в телешоу.

«Во все тяжкие»

Легендарный сериал о школьном учителе химии Уолтере Уайта, которому диагностируют рак легких. Желая обеспечить семью в будущем, он срывается и начинает изготавливать запрещенные вещества с бывшим учеником.

Последние моменты сериала удивили даже самых преданных зрителей. Хотя для кого-то судьба Гейзенберга была довольно предсказуема, и с другой стороны финал все-таки стал непредсказуемым и вызвал немало обсуждений.

«Как я встретил вашу маму»

Главный герой Тед Мосби рассказывает своим детям долгий путь к тому, чтобы встретить настоящую любовь - их маму. Он делится невероятными историями о своей жизни и жизни своих лучших друзей в Нью-Йорке.

Зритель однозначно будет удивлен тем, как завершатся отношения Робин и Барни. Еще одной неожиданностью будет то, с кем в конце окажется в отношениях Тед Мосби. Этот довольно смелый финал для многих его фанатов стал разочарованием, однако он остается популярным ситкомом.

«Сплетница»

Культовый молодежный сериал рассказывает о жизни и драме школьников из состоятельных семей из Верхнего Ист-Сайда. Главные герои дружат, конфликтуют, любят. Обо всем этом зрители узнают из блога таинственной "сплетницы".

Финал шоу раскрывает, кто именно распускает грязные сплетни о школьниках. Это человек, казавшийся оторванным от мира сплетен. Такой поворот событий вызвал удивление и дискуссий о характере этого персонажа. Несмотря на различные реакции, концовка сериала стала в нем определяющим моментом.

«Дрянь»

Главная героиня сериала ведет неразборчивый образ жизни в Лондоне. Она работает в кафе, не может найти общего языка с родственниками и пытается справиться с травмой и чувством вины из-за потери подруги.

Во втором сезоне сериала у героини завязываются отношения со священником. Это один из проектов, где подрываются стандартные представления о любви. Финал сериала также способен удивить: он и трогательный, и горький одновременно. Ведь священнику приходится сделать выбор между своей верой и любовью.

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