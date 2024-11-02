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Знаменитая сеть фастфуда подала на банкротство: у нее есть ресторан и в Минске

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  • 2.11.2024, 17:43
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Знаменитая сеть фастфуда подала на банкротство: у нее есть ресторан и в Минске

Сеть продержалась почти 60 лет.

Американская сеть ресторанов фастфуда TGI Friday’s Inc. с почти 60-летней историей 2 ноября подала заявление о банкротстве в суд Техаса, сообщает «Зеркало» со ссылкой на Business Insider. Одно из заведений сети пока работает и в Минске.

Компания предварительно оценила свои активы, а также обязательства в 100−500 млн долларов.

Исполнительный директор TGI Fridays Рохит Маноча указал, что основной причиной финансовых проблем сети стали пандемия коронавируса и структура капитала. К тому же в последнее время предпочтения потребителей изменились в условиях роста стоимости жизни — люди стараются экономить, в частности, есть дома или в недорогих заведениях.

Консультант по общепиту Тим Пауэлл в комментарии изданию сделал прогноз, что тенденция к закрытию сетей ресторанов фастфуда продолжится из-за того, что они выходят из моды у клиентов.

TGI Friday’s была основана в Нью-Йорке в 1965 году. В Беларуси сеть развивает компания «БЕЛРОСИНТЕР» — та в свою очередь принадлежит российскому «Росинтер Ресторантс Холдинг», которое управляет ресторанами сети по программе франчайзинга. В Беларуси сейчас работает одно заведение TGI Friday’s — в Минске.

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