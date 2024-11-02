Политолог: «Расползание» России — очень вероятный сценарий 3 2.11.2024, 17:52

Вскоре увидим «парад суверенитетов»?

Лидеры западного мира традиционно не хотят развала России. Так было с Советским Союзом, а ранее с Российской империей. Однако это не означает, что Россия не распадется. Такой сценарий остается очень вероятным.

Таким мнением поделился с uatv.ua политолог, соучредитель украинской Национальной платформы стойкости и сплоченности Олег Саакян.

В то же время он считает, что распад Российской Федерации на национальные государства маловероятен, это время упущено.

- Я далек от мысли, что в России будет «парад суверенитетов» и что Россия развалится на национальные государства, вернее, национальные государства станут причиной развала России. Если бы это было так, еще бы в 1990-е годы это произошло. На сегодняшний день инфраструктуры для независимости значительной части национальных субъектов федерации нет. Условно говоря, они присутствуют только у полутора субъектов в России, — комментирует Саакян.

По его мнению, «расползание» будет диктоваться «экономическим эгоизмом» региональных элит, местных криминальных, политических, силовых групп, которые захотят большей самостоятельности на своей территории, когда Кремль ослабнет.

- «Расползание» России — это очень вероятный сценарий, но не от национальных республик, к сожалению, — отметил политолог.

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