Чего белорусам ждать от ноября? 2 2.11.2024, 18:06

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Прогноз синоптика.

Большую часть осени стояла теплая, солнечная погода, с первых же дней ноября уже явственно чувствуется приближение зимы.

«По прогнозам мировых метеорологических служб, в ноябре ожидается, что средняя температура воздуха будет на 1-1,5°C выше нормы. В северных и восточных регионах она составит от -1 до +3°C, а в южных и западных – от +3 до +6°C. По сравнению с октябрем, температура воздуха понизится на 6°C», - сообщил синоптик Дмитрий Рябов в эфире провластного ОНТ.

Он отметил, что «температура воздуха постепенно снижается, все чаще становясь отрицательной. Переход среднесуточной температуры через ноль в сторону понижения знаменует собой начало зимы». В среднем это происходит примерно в середине месяца, а в юго-западных регионах страны - в третьей декаде ноября.

Продолжительность светового дня сокращается примерно на полтора часа и к концу ноября составляет около восьми часов. Солнечных дней становится все меньше.

«В течение месяца ожидается выпадение осадков в количестве, превышающем средние многолетние показатели. Прогнозируется от 16 до 20 дней с осадками, которые будут все чаще выпадать в виде снега и мокрого снега, сопровождаясь порывами ветра», - прогнозирует эксперт.

В ночные и утренние часы при высокой влажности и слабом ветре существует высокая вероятность образования туманов и гололеда.

«По всей видимости, ноябрь будет самым неприятным месяцем этой осени. Из-за частых вторжений ненастных циклонов и быстрой смены атмосферных процессов погода станет крайне неустойчивой, что может привести к экстремальным погодным явлениям», - резюмирует Рябов.

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