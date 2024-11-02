ВСУ успешно поразили БТРы и укрытия оккупантов на Харьковщине 1 2.11.2024, 18:17

С помощью FPV-дронов.

В Харьковской области потери РФ возросли - украинские воины FPV-дронами поразили бронетранспортеры противника, живую силу и укрытия минометчиков.

Об успехах на Харьковщине сообщила 3-я отдельная штурмовая бригада Вооруженных сил Украины в своем канале в Telegram. В 3-й ОШБр.

«Пилоты бригады поразили два вражеских БРТа, и один из них - прицельно под пушку. Взорвали укрытие минометчиков, а потом нашли и их оружейное средство», - отмечается в сообщении.

В бригаде также раскрыли детали ликвидации живой силы РФ:

«Живую силу атаковали в крытых окопах»..

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