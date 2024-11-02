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«Дело молочников» в Беларуси: стали известны новые детали

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  • 2.11.2024, 18:23
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«Дело молочников» в Беларуси: стали известны новые детали
Игорь Брыло

Следствие тянется аномально долго.

Уже год тянется «молочное дело», в котором центральными фигурами сделали экс-министра сельского хозяйства Игоря Брыло и бывший помощник Лукагенко Геннадия Скитова.

На уровне риторики Лукашенко и КГБ их вина была доказана сразу же, но следствие тянется аномально долго. Источники говорят, что заминка в Скитове, который категорически отрицает вину, тогда как Брыло себя не стесняется во всем соглашаться со следствием.

«Сколько моих знакомых сажали по разным причинам, но никто еще так себя не закапывал. [Брыло] беспардонно грузит себя и других», — сказал «Нашай Ніве» собеседник из Борисова, которому в общих чертах известен ход расследования.

«Молочное дело» прежде всего возникло вокруг деятелей из Борисова — Игоря Брыло, который на момент задержания был помощником Лукашенко по Витебской области, и Геннадия Скитова, который возглавлял «Бабушкину крынку».

Гендиректор ОАО «Бабушкина крынка» Геннадий Скитов

В молодости Скитов ездил на «блатной» педали, но изменил жизненную траекторию после того, как близкий друг его отца — Николай Домашкевич — стал центральной фигурой в штабе Лукашенко на выборах 1994 года.

По версии, которую в узких кругах распространял сам Скитов, он с братом поддержал деньгами кампанию будущего диктатора.

Так это было или нет, точно неизвестно, но факт в том, что Геннадий Скитов с братом перешел из окружения криминального авторитета «Зайца» в управление делами Лукашенко.

Сергей Элькинд (третий слева) с группой на могиле авторитета «Матвея», преемником которого стал «Заяц». Фото: Ежедневник

А Игорь Брыло, когда работал ветеринаром, был подчиненным Скитова.

Как утверждают источники, старые знакомые, попав в сложные жизненные обстоятельства, ведут себя по-разному.

Мол, Брыло активно дает показания — и на себя, и на других. Последствием стало то, что «люди ездят на допросы, чтобы выслушать и опровергнуть то одну историю, то другую». По оценке собеседников, это происходит не только в Борисове, но и в других районах.

Игорь Брыло

«Мне кажется, уже сотня человек из сельского хозяйства за это время сходила на допросы, и в основном по Брыло. А Скитов, как мы понимаем, отказался говорить и молчит», — сказал наш собеседник.

Напомним, о первых задержаниях по «Молочному делу» стало известно ровно год назад, 1 ноября 2023 года.

Позже стало известно, что под следствие попал руководитель «Бабушкиной крынки» Геннадий Скитов (Элькинд). Вскоре после этого с работы исчез и на тот момент помощник Лукашенко по Витебской области, экс-глава Министерства сельского хозяйства Игорь Брыло.

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