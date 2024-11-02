Если бы 4 2.11.2024, 18:28

4,496

Никогда больше корыстная шпана во власть не проберется.

Медведев заявил: «Никакой «спецоперации» бы не было, если бы у США хватило ума заключить с Россией договор о безопасности».

Обсуждать содержательно это смысла не имеет, поскольку все необходимые для безопасности России договоры и возможности у страны имелись, отмечает телеграм-канал «СерпомПо».

Часть из них была нарушена Путиным ещё в 2014 году («большой договор» о дружбе с Украиной, договор о госгранице с Украиной), затем – в 2022 году - дело перешло в иную плоскость, подпадающую под действие Уголовного кодекса РФ.

Но вот это медведевское «если бы» стоит отметить.

Если бы в 2000 году значительная часть граждан РФ не выбрала бывшего чекиста из разложившейся «госбезопасности» главой государства, не было бы тех ужасов, которые страна переживает, начиная со «второй чеченской». Были бы мир, спокойствие, экономика развивалась бы нормально. Не пришла бы во власть и её обслугу шпана, вроде Медведева, Захаровой, Володина, Пескова.

То же самое, кстати, относится к Беларуси. Не избери она в далёкие годы нынешнего диктатора Лукашенко, у которого руки по локоть в крови.

Много хорошего случилось бы, «если бы». Так-то, Медведев.

Надеемся, что урок, полученный страной (он ещё совсем не закончен) будет таким, что никогда больше корыстная, мелкая шпана во власть не проберется.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com