Спецназ ВМС ЦАХАЛа захватил высокопоставленного полевого командира «Хизбаллы» 2.11.2024, 18:33

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В рейде участвовали 25 бойцов израильских морских коммандос.

Спецназ ВМС ЦАХАЛа в дерзком рейде на район населенного пункта Аль-Батрун, в 55 километрах к северу от Бейрута, захватил в плен высокопоставленного командира «Хизбаллы» Имада Амхаза.

Как пишут «Детали», об этом рассказали в субботу, 2 ноября саудовский сайт Al Hadath и телеканал Al Jazeera. Согласно источнику, близкому к «Хизбалле», акция проходила на рассвете, и в ней приняли участие 25 бойцов израильских морских коммандос из подразделения «Шайетет 13».

ЦАХАЛ пока не комментирует эту информацию. Но из сообщений в арабских СМИ можно заключить, что коммандос прибыли морем, захватили Имада Амхаза в его доме, который был расположен на берегу, вывезли на резиновых лодках в открытое море и поместили на катер для доставки в Израиль.

Имад Амхаз — высокопоставленный командир военного подразделения «Хизбаллы», отвечающий за вооружение и военно-морскую деятельность организации. Есть не подтвержденная пока информация, что он также занимал командные должности в ливанской армии.

كبير إعلامي الحزب حسن عليق في #لبنان

يوثق الأنزال البحري الإسرائيلي على مدينة #البترون ( المسيحية) شمال لبنان ب 25 عسكري

الذي تمكن من أسر عضو كبير في الحزب من شاليه بحري يقيم فيه

🔴 العملية تمت بكل يسر و سهولة و تم الأسر بكل هدوء و سكينة#Lebanon #بيروت pic.twitter.com/fuHkEHwqSu — فهد المشيخي (@fmads1429) November 2, 2024

Согласно сообщениям арабских СМИ, это не первый рейд израильского спецназа за время военной операции в Ливане. Полтора месяца назад израильский спецназ проник на объект КСИР по производству ракет и БПЛА в Сирии, захватил там секретную документацию и уничтожил объект. Израиль эту информацию также не комментирует.

דיווח בלבנון: "כוח של צה"ל פעל בצפון המדינה ולקח בשבי איש חיזבאללה" | תיעוד @OmerShahar123

צילום: שימוש לפי סעיף 27 א' pic.twitter.com/9IJsld3mhT — כאן חדשות (@kann_news) November 2, 2024

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