Где белорусам выгоднее всего купить доллары?
- 2.11.2024, 18:45
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Актуальные курсы валют.
Доллар и евро на нынешней неделе преимущественно дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» посмотрело, какие курсы валют установили обменники на выходные.
Выше всего курс продажи банками доллара — 3,35 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,307 рубля («Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»)
Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Стабусбанк» — 3,301 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 3,67 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БСБ Банк», «Приорбанк» (3,593 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в ««БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,593 рубля.
Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банк Решение» — 3,41 рубля за 100 российских рублей.
Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,45 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,418 рубля («Банк ВТБ», «Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).