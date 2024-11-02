Где белорусам выгоднее всего купить доллары? 2.11.2024, 18:45

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Актуальные курсы валют.

Доллар и евро на нынешней неделе преимущественно дорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» посмотрело, какие курсы валют установили обменники на выходные.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,35 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — 3,307 рубля («Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»)

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Паритетбанк», «Стабусбанк» — 3,301 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,67 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БСБ Банк», «Приорбанк» (3,593 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в ««БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,593 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банк Решение» — 3,41 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,45 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,418 рубля («Банк ВТБ», «Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

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