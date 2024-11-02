Китай построил загадочный мини-авианосец 2.11.2024, 18:51

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Эксперт рассказал, для чего он может быть использован.

Китай построил новый авианосец. Корабль заинтриговал экспертов своими малыми размерами, по их мнению, он может еще больше увеличить быстро растущую морскую мощь Пекина.

Спутниковые снимки Planet Labs показывают судно с большим открытым плоским верхом, строящееся на верфи Guangzhou Shipyard International на острове Лунсюэ в южной провинции Гуандун. Как пишет CNN, по словам бывшего командира подводной лодки ВМС США, действующего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Томаса Шугарта, авианосец имеет необычную форму и размер. Он намного меньше всех военно-морских авианосцев Китая.

Более того, судно меньше даже десантных кораблей Type 075, используемых ВМС Пекина. В связи с этим Шугарт предположил, что Китай может строить первый в мире якобы «гражданский авианосец» в качестве некоего океанографического исследовательского судна.

Вместе с тем это судно также может быть очень полезным в гуманитарном плане. Оно может обеспечивать быструю помощь и эвакуацию в небоевых ситуациях. При этом, по словам эксперта, она будет экономически доступной.

«Он также может служить логистическим и ремонтным судном в десантной операции после того, как прибрежная зона будет захвачена», — добавил эксперт.

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