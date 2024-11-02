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Белоруска хотела заработать на бирже, но что-то пошло не так

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  • 2.11.2024, 19:08
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Белоруска хотела заработать на бирже, но что-то пошло не так

В итоге она потеряла 56 тысяч рублей.

Очередной жертвой мошенников стала 63-летняя жительница Витебска. Женщина обратилась в Октябрьский РУВД областного центра и рассказала, что потеряла крупную сумму денег.

В одной из социальных сетей витебчанка увидела рекламу инвестиций и решила поучаствовать в проекте для дополнительного заработка, вложив в него свои сбережения. Она прошла по ссылке в мессенджере Viber и получила предложение скачать приложение для торгов на бирже, куда и начала переводить деньги.

«На протяжении нескольких месяцев витебчанка по указанию неизвестных лиц вкладывала сбережения, а после того как деньги закончились, она оформила несколько кредитов, в том числе заем под залог жилья. В итоге она перевела около 56 тыс. рублей», — сообщает УВД Витебского облисполкома.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.

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