Белоруска хотела заработать на бирже, но что-то пошло не так

Белоруска хотела заработать на бирже, но что-то пошло не так3
- 2.11.2024, 19:08
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В итоге она потеряла 56 тысяч рублей.
Очередной жертвой мошенников стала 63-летняя жительница Витебска. Женщина обратилась в Октябрьский РУВД областного центра и рассказала, что потеряла крупную сумму денег.
В одной из социальных сетей витебчанка увидела рекламу инвестиций и решила поучаствовать в проекте для дополнительного заработка, вложив в него свои сбережения. Она прошла по ссылке в мессенджере Viber и получила предложение скачать приложение для торгов на бирже, куда и начала переводить деньги.
«На протяжении нескольких месяцев витебчанка по указанию неизвестных лиц вкладывала сбережения, а после того как деньги закончились, она оформила несколько кредитов, в том числе заем под залог жилья. В итоге она перевела около 56 тыс. рублей», — сообщает УВД Витебского облисполкома.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.