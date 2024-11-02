«Вокруг Трампа есть люди, которые мощно поддерживают Украину» 7 2.11.2024, 19:17

Кандидат в президенты США от республиканцев заинтересован в победе Украины.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп не хочет, чтобы по его возможной каденции Украина потерпела поражение и его сделали за это ответственным. Такое мнение на Киевском форуме высказал специальный представитель правительства США по переговорам по делам Украины (2017-2019) Курт Волкер.

- Когда речь идет о Трампе, вокруг него есть люди, которые мощно поддерживают Украину, и, конечно, есть те, кто этого не делает. Но их мотивы обычно личные. Что касается самого Трампа, он не хочет провала. Он не хочет, чтобы за его власти Украина потерпела поражение и чтобы его сделали за это ответственным, – высказался он.

Волкер привел в пример войну в Афганистане, когда Трамп соглашался с действующим американским лидером Джо Байденом, что пребывание там войск США не является долгосрочными интересами Вашингтона.

- Однако он сам не вывел войска, понимая, что это потенциально может стать катастрофой. Он прямо заявлял, что этого не будет делать, и, как мы видели, вывод войск из Афганистана при Байдене произвел не очень хорошее впечатление. Поэтому здесь так же в отношении Украины: Трамп не хочет, чтобы она проиграла, – заявил бывший спецпредставитель американского правительства.

По Украине, 45-1 президент США также не желает ее поражения, отметил Волкер. Трамп часто обвиняет Байдена в слабости и убежден, что «Америка должна снова стать сильной». Уолкер предполагает, что после выборов Трамп мог бы «позвонить Путину и потребовать отвода войск», хотя неизвестно, произойдет ли это.

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