Арина Соболенко с победы начала групповой этап на итоговом турнире ВТА в Эр-Рияде 11 2.11.2024, 19:50

1,368

Белорусская теннисистка была сильнее олимпийской чемпионки.

Арина Соболенко провела первый поединок в рамках WTA Finals — последнего турнира года для топ-теннисисток. Белoруска победила олимпийскую чемпионку 2024 года Чжэн Циньвен — 6:3, 6:4, пишет zerkalo.io.

До матча в Саудовской Аравии первая ракетка мира и китаянка встречались четыре раза, и во всех матчах белоруска брала верх. Последний успех пришелся на финал турнира в Ухане в середине октября этого года, когда Соболенко победила в трех сетах — 6:3, 5:7, 6:3.

На сей раз Арина тоже оказалась сильнее седьмого номера рейтинга. В шестом гейме белoруска взяла брейковое очко и без особых проблем оставила партию за собой — 6:3. Во втором сете интрига жила чуть дольше. Первая ракета превзошла Чжэн со счетом 6:4.

B WTA Finals участвуют восемь лучших игроков по итогам календарного года. Они поделены на две группы: после матчей внутри квартетов по две сильнейшие теннисистки выйдут в полуфинал. В группе с Соболенко, кроме Циньвен, — итальянка Жасмин Паолини (4) и представительница Казахстана Елена Рыбакина (5).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com