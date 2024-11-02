Украина получила от США дроны, устойчивые к действию РЭБ 2.11.2024, 20:00

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Они изменят ситуацию на поле боя.

Дроны, которые США поставляют Украине, преимущественно слабы против действия средств электронной борьбы, пишет The Wall Street Journal (перевод - «Гордон») в статье, вышедшей 31 октября.

Издание утверждает, что поле боя «завалено» американскими дронами, которые потерпели неудачу и рассказывает об успехе БПЛА, произведенных калифорнийской компанией Shield AI, называя его победой для стартапа и «ярким пятном» американской индустрии беспилотников.

По данным WSJ, Украина, которая до этого предпочитала дроны собственного производства, заказала 200 дронов Shield AI (стоимость одного – до $1 млн, хотя при покупке крупной партии цена может быть меньше).

Речь идет о дронах V-BAT с программным обеспечением с искусственным интеллектом, а также с датчиками и чипами компании Nvidia.

Использованные технологии позволяют беспилотнику самостоятельно маневрировать, осматривать поле боя и идентифицировать цели без удаленного пилота или GPS. Он может летать 12 часов или 600 миль (свыше 965 км) и нести 25 фунтов (11,3 кг) взрывчатки для сброса на цели, говорится в материале. Главная особенность этих БПЛА – у них вертикальный взлет и посадка, для чего достаточно площадки площадью 4х4 м, подчеркивает издание Defense Express.

Как пишет WSJ, V-BAT сначала прошел испытания на полигоне в Украине: семь РЭБ работали на полную мощность и не смогли его посадить.

Затем его опробовали в боевых условиях. Дрон запустили неподалеку от линии фронта, он пролетел 96,5 км вглубь оккупированной РФ территории через воздушное пространство, которое было «настолько засорено, что GPS и большинство радиостанций не работали», заметил там российский зенитно-ракетный комплекс, сообщил о нем украинским защитникам, которые поразили ЗРК ракетой.

В статье подчеркивают, что украинское правительство и в дальнейшем предпочитает отечественных производителей дронов, а Shield AI присоединилась к «эксклюзивной группе западных компаний-разработчиков беспилотников», получивших запрос от Киева.

Определенных успехов в противостоянии РЭБ достигло также небольшое количество американских и европейских производителей. В частности, у американской AeroVironment есть контракт с Минобороны на поставку дронов, а немецкая Quantum Systems делает БПЛА в Украине, отмечает СМИ.

Основатель Shield AI, бывший боец подразделения «морских котиков» ВМС США Брэндон Ценг в интервью изданию Defense One, вышедшем 31 октября, рассказал, что первую партию дронов V-BAT доставили в Украину еще в июне.

По его словам, во время испытания в боевых условиях V-BAT нашел склад ракет к ЗРК «Бук» и навел на них огонь HIMARS. Российское вооружение было уничтожено тем ударом, говорит разработчик дрона.

Ценг считает, что разработка компании открыла перед украинскими защитниками новые возможности и дальность действия.

«Они смогли собирать разведывательные данные, которые никогда раньше не собирали, потому что у них был самолет с большим запасом хода, который мог наблюдать за объектом в течение длительного времени», – сказал он.

Украинский военнослужащий, участвовавший в испытании дрона, отметил, что «это хороший беспилотник для боя», но, как подчеркивает WSJ, долгосрочная эффективность беспилотников от Shield AI еще не определена, поскольку компании не хватает опыта ведения боевых действий, а ее производственные мощности еще испытали. Также издание в этом контексте обращает внимание, что страна-агрессор РФ продолжает наступление "в воздухе и на суше", а Украина борется с этим.

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