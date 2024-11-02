Как улучшить сон осенью

Как улучшить сон осенью3
- 2.11.2024, 20:19
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Рекомендации профессора.
Дни становятся короче, ночи — длиннее. Скоро будет так: утром проснулся — ещё темно, вернулся с работы — уже темно. Как приспособить свои внутренние часы к этому? Как высыпаться в таких условиях? И как реально избежать депрессии?
Об этом «АиФ» рассказывает Вера Ларина, профессор, доктор медицинских наук:
— Очень важно в этот период времени не менять привычный для вас распорядок дня и режим сон/бодрствование. Старайтесь ложиться cпать и пробуждаться в привычное для вас время. При этом продолжительность сна должна быть от 7 до 9 часов, что позволит вашему организму постепенно адаптироваться к этим изменениям.
— Как спать и высыпаться, когда утром приходится вставать на работу, когда за окном ещё темно, а возвращаться, когда уже темно? Получается, что кроме темноты и работы в это время у нас ничего нет.
— Как только вы проснулись, постарайтесь перейти из тёмного помещения спальни или комнаты в светлое пространство квартиры, включите максимально яркий свет, откройте шторы или жалюзи, при их наличии.
Если этих мер недостаточно, возможно воспользоваться специальными лампами с определённой длиной волны, которые, благодаря определённой яркости света, подавляют выработку гормона мелатонина и способствуют более лёгкому и быстрому пробуждению.
— Как составить график, при котором можно высыпаться и всё успевать? Какие есть способы зарядить себя энергией, когда пришла пасмурная осень?
— При уменьшении длительности светового дня меняется характер циркадных ритмов организма человека, контролирующих синтез и степень активности нейромедиаторов — биологически активных химических веществ, благодаря которым передаются импульсы между клетками головного мозга (нейронами), а также — от нейронов к клеткам мышечной или железистой ткани.
Уменьшается время светового дня и поэтому быстрее и в большем количестве начинает вырабатываться гормон сна — мелатонин.
Сохраняйте свой обычный режим сна/бодрствования, не пренебрегайте прогулками, старайтесь вести активный образ жизни, полноценно питайтесь, избегайте переутомлений и переохлаждений.