закрыть
2 ноября 2024, суббота, 21:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как улучшить сон осенью

3
  • 2.11.2024, 20:19
  • 1,510
Как улучшить сон осенью

Рекомендации профессора.

Дни становятся короче, ночи — длиннее. Скоро будет так: утром проснулся — ещё темно, вернулся с работы — уже темно. Как приспособить свои внутренние часы к этому? Как высыпаться в таких условиях? И как реально избежать депрессии?

Об этом «АиФ» рассказывает Вера Ларина, профессор, доктор медицинских наук:

— Очень важно в этот период времени не менять привычный для вас распорядок дня и режим сон/бодрствование. Старайтесь ложиться cпать и пробуждаться в привычное для вас время. При этом продолжительность сна должна быть от 7 до 9 часов, что позволит вашему организму постепенно адаптироваться к этим изменениям.

— Как спать и высыпаться, когда утром приходится вставать на работу, когда за окном ещё темно, а возвращаться, когда уже темно? Получается, что кроме темноты и работы в это время у нас ничего нет.

— Как только вы проснулись, постарайтесь перейти из тёмного помещения спальни или комнаты в светлое пространство квартиры, включите максимально яркий свет, откройте шторы или жалюзи, при их наличии.

Если этих мер недостаточно, возможно воспользоваться специальными лампами с определённой длиной волны, которые, благодаря определённой яркости света, подавляют выработку гормона мелатонина и способствуют более лёгкому и быстрому пробуждению.

— Как составить график, при котором можно высыпаться и всё успевать? Какие есть способы зарядить себя энергией, когда пришла пасмурная осень?

— При уменьшении длительности светового дня меняется характер циркадных ритмов организма человека, контролирующих синтез и степень активности нейромедиаторов — биологически активных химических веществ, благодаря которым передаются импульсы между клетками головного мозга (нейронами), а также — от нейронов к клеткам мышечной или железистой ткани.

Уменьшается время светового дня и поэтому быстрее и в большем количестве начинает вырабатываться гормон сна — мелатонин.

Сохраняйте свой обычный режим сна/бодрствования, не пренебрегайте прогулками, старайтесь вести активный образ жизни, полноценно питайтесь, избегайте переутомлений и переохлаждений.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский