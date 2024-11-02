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Белорусы - главе «БелДЖИ»: Бездельники - это ты и Лукашенко

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  • 2.11.2024, 20:06
  • 7,668
Белорусы - главе «БелДЖИ»: Бездельники - это ты и Лукашенко
Геннадий Свидерский

Свидерского жестко поставили на место.

На днях глава «БелДжи» Геннадий Свидерский назвал белорусов бездельниками. Якобы китайцы лучше работают.

Читатели сайта Charter97.org в комментариях жестко ему ответили. Приводим некоторые из них:

«Этот «ябатька», похоже, живёт в 19-ом веке».

«Ага, должны работать за еду, боготворя руководство и государство».

«Беларусь уже ближе к Северной Корее, чем к Китаю. Белорусы уже должны работать и в школе вместо учёбы, и студентами вместо учёбы, и работать на предприятиях за копейки. Не болеть и умирать вместо пенсии...»

«Бездельники - это ты и Лукашенко, а белорусы - трудолюбивый народ. Нас в ЕС очень ценят за это, а ты привык рабский труд похлебкой оплачивать».

«Рожа ты «ябатьковская»! Сверхурочно работать будешь ты. Без отпуска и больничного, восстанавливая украинские города, которые были разрушены непосредственно с вашим участием!»

«Мечта многих «ябатек» на руководящих должностях, чтобы народ работал за тарелку супа и кусок хлеба».

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