ЦАХАЛ нашел и уничтожил в Газе завод по производству боеприпасов
- 2.11.2024, 20:40
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Он был расположен в туннеле.
Силы 252-й дивизии ЦАХАЛА нашли и уничтожили в центре сектора Газа завод по производству боеприпасов. Он был расположен в туннеле недалеко от района Зейтун, где живет гражданское население, сообщают «Детали».
На подземном заводе израильские военные нашли токарные станки, сотни деталей для производства ракет, снарядов и гранат и водолазное оборудование, предназначенное для вторжения террористов ХАМАСа на территорию Израиля морским путем.
Кроме того, вдоль туннеля было расположено несколько помещений для длительного пребывания. Там были найдены кровати, продукты питания, печь, рабочие кабинеты, которые террористы использовали во время войны.
Инженерные войска под руководством Южного командования уничтожили подземный завод и тем самым предотвратили очередную попытку ХАМАС перевооружиться.