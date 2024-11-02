ЦАХАЛ нашел и уничтожил в Газе завод по производству боеприпасов 2.11.2024, 20:40

1,068

Он был расположен в туннеле.

Силы 252-й дивизии ЦАХАЛА нашли и уничтожили в центре сектора Газа завод по производству боеприпасов. Он был расположен в туннеле недалеко от района Зейтун, где живет гражданское население, сообщают «Детали».

На подземном заводе израильские военные нашли токарные станки, сотни деталей для производства ракет, снарядов и гранат и водолазное оборудование, предназначенное для вторжения террористов ХАМАСа на территорию Израиля морским путем.

Кроме того, вдоль туннеля было расположено несколько помещений для длительного пребывания. Там были найдены кровати, продукты питания, печь, рабочие кабинеты, которые террористы использовали во время войны.

Инженерные войска под руководством Южного командования уничтожили подземный завод и тем самым предотвратили очередную попытку ХАМАС перевооружиться.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com