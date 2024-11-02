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«Отдали на Комаровке $48 за шесть килограммов фруктов»

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  • 2.11.2024, 20:50
  • 1,238
«Отдали на Комаровке $48 за шесть килограммов фруктов»

Цены на главном рынке Минска зашкаливают.

Пара минских блогеров поделилась в TikTok историей похода на Комаровский рынок за фруктами.

За относительно небольшой пакет общим весом в 6 килограммов они заплатили 190 рублей. Молодые люди не уверены, действительно ли то, что они приобрели, стоит столько, сколько им пришлось заплатить, отмечает «Наша нива».

«Грустно из-за цены. Если это реально такая цена…», — говорит молодой человек.

«Мы не смотрели. Она взвешивала и взвешивала. И в конце сказала цену», — добавляет девушка и говорит: «Больше мы на рынки не ходим. Это очень дорого».

В комментариях подсчитали, что один килограмм фруктов обошелся блогерам в более чем 30 рублей.

@savushki.fam

Как вы считаете, оправданая цена?) Больше нас в инст: diankaa_savitskaya🌺

♬ оригинальный звук - 🤍SAVUSHKI🤍

Некоторые делятся историями о том, как их обманули продавцы. Другие отмечают, что молодые люди могли не платить, если не согласны, и разобраться на месте. Можно было также вернуться и попросить пересчитать.

«Куда вы смотрели? Два взрослых человека не в состоянии проконтролировать продавца и свои покупки», — замечает один из комментаторов.

Есть и предложения съездить на рынок в Таборы, где хорошие цены. А вот в Валерьяново не советуют, так как купили там «3 хурмы за 43 рубля».

Некоторые заметили в пакете блогеров экзотические фрукты, вроде питахайи стоимостью 20-30 рублей за штуку, и советуют авторам видео снять «распаковку».

В результате молодой человек все же вернулся на рынок и узнал цены. В новом видео он демонстрирует «экзотическое яблоко» (черимойю), название которого не знает, и рассказывает, что за него заплатил 21 рубль.

За одну питахайю он отдал 22 рубля.

@savushki.fam

Вот такой финал истории))😄 Больше нас в инст: diankaa_savitskaya🤍

♬ оригинальный звук - 🤍SAVUSHKI🤍

«Набрали пафосных фруктов и еще удивляются ценам», — замечает одна из пользователей.

В целом люди соглашаются, что на Комаровском рынке цены завышены и утверждают, что сейчас хороший выбор фруктов в гипермаркетах.

Сама же автор видео замечает: «Вывод один — в «Евроопте» дешевле».

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