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Глава МИД Украины призвал снять дальнобойные ограничения для страны

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  • 2.11.2024, 20:56
Глава МИД Украины призвал снять дальнобойные ограничения для страны

«Шахедов» становится только больше.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига снова призвал западных партнеров Украины снять ограничения на удары их оружием вглубь территории РФ и привлечь ПВО стран-соседей к сбиванию российских ракет и дронов еще над территорией Украины.

Такое заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Сибига обратил внимание, что за сентябрь Россия атаковала Украину 1331 беспилотником, то есть в среднем их было 44 за сутки. По итогам октября их было 1908, а среднедневное количество БПЛА выросло до 62.

- Россия наращивает террор... Позвольте нам бить по их базам и складам в России. Позвольте партнерам перехватывать их в нашем небе. Снимите все ограничения на защиту жизни от террора, – призвал министр иностранных дел Украины.

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