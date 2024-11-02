Глава МИД Украины призвал снять дальнобойные ограничения для страны

Глава МИД Украины призвал снять дальнобойные ограничения для страны2
- 2.11.2024, 20:56
«Шахедов» становится только больше.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига снова призвал западных партнеров Украины снять ограничения на удары их оружием вглубь территории РФ и привлечь ПВО стран-соседей к сбиванию российских ракет и дронов еще над территорией Украины.
Такое заявление он опубликовал в своем X (Twitter).
Сибига обратил внимание, что за сентябрь Россия атаковала Украину 1331 беспилотником, то есть в среднем их было 44 за сутки. По итогам октября их было 1908, а среднедневное количество БПЛА выросло до 62.
- Россия наращивает террор... Позвольте нам бить по их базам и складам в России. Позвольте партнерам перехватывать их в нашем небе. Снимите все ограничения на защиту жизни от террора, – призвал министр иностранных дел Украины.