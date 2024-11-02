Глава МИД Украины призвал снять дальнобойные ограничения для страны 2 2.11.2024, 20:56

«Шахедов» становится только больше.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига снова призвал западных партнеров Украины снять ограничения на удары их оружием вглубь территории РФ и привлечь ПВО стран-соседей к сбиванию российских ракет и дронов еще над территорией Украины.

Такое заявление он опубликовал в своем X (Twitter).

Сибига обратил внимание, что за сентябрь Россия атаковала Украину 1331 беспилотником, то есть в среднем их было 44 за сутки. По итогам октября их было 1908, а среднедневное количество БПЛА выросло до 62.

- Россия наращивает террор... Позвольте нам бить по их базам и складам в России. Позвольте партнерам перехватывать их в нашем небе. Снимите все ограничения на защиту жизни от террора, – призвал министр иностранных дел Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com