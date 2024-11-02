Жители Витебска остались без отопления и горячей воды 2 2.11.2024, 21:34

1,884

Из-за аварии.

С вечера 2 ноября до утра 3 ноября жители нескольких улиц в Витебске остались без отопления и горячей воды. Причиной тому стала авария на тепломагистрали.

«Для ликвидации дефекта трубопровода тепловой сети будет отключен участок теплотрассы в районе Пролетарской площади в Витебске», — сообщили в «Витебскэнерго».

На время производства ремонтных работ будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление у следующих потребителей:

- жилые дома по улице Горького, 57; 57б; 59б; 59а; 61; 63; 65; 67-1;

- общежитие по улице Горького, 86а;

- общежитие по улице Горького, 57а;

- жилые дома по улице 1-я Пролетарская, 3; 5; 7; 13; 15; 17; 22; 20; 12;

- жилые дома по улице Вострецова, 1; 3; 3-1; 5; 5-1; 7-1; 7-2; 9-1; 9-2; 11; 13;

- жилые дома по улице Ямская, 10-1; 10;

- жилые дома по улице 4-я Прядильная 1; 3/30; 5; 4; 6/32;

- жилой дом по улице 2-я Пролетарская, 34;

- частный жилой дом по улице 4-я Пролетарская, 14;

- частный жилой дом по улице Ямская, 7а.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com