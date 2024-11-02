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Жители Витебска остались без отопления и горячей воды

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  • 2.11.2024, 21:34
  • 1,884
Жители Витебска остались без отопления и горячей воды

Из-за аварии.

С вечера 2 ноября до утра 3 ноября жители нескольких улиц в Витебске остались без отопления и горячей воды. Причиной тому стала авария на тепломагистрали.

«Для ликвидации дефекта трубопровода тепловой сети будет отключен участок теплотрассы в районе Пролетарской площади в Витебске», — сообщили в «Витебскэнерго».

На время производства ремонтных работ будет отсутствовать горячее водоснабжение и отопление у следующих потребителей:

- жилые дома по улице Горького, 57; 57б; 59б; 59а; 61; 63; 65; 67-1;

- общежитие по улице Горького, 86а;

- общежитие по улице Горького, 57а;

- жилые дома по улице 1-я Пролетарская, 3; 5; 7; 13; 15; 17; 22; 20; 12;

- жилые дома по улице Вострецова, 1; 3; 3-1; 5; 5-1; 7-1; 7-2; 9-1; 9-2; 11; 13;

- жилые дома по улице Ямская, 10-1; 10;

- жилые дома по улице 4-я Прядильная 1; 3/30; 5; 4; 6/32;

- жилой дом по улице 2-я Пролетарская, 34;

- частный жилой дом по улице 4-я Пролетарская, 14;

- частный жилой дом по улице Ямская, 7а.

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