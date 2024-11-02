«Есть шанс сломать замысел Кремля»5
- 2.11.2024, 21:44
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Полковник ВСУ проанализировал взрывы в Крыму и бои на Юге Украины.
ВСУ продолжают держать инициативу в Курской области. Масштабирование этих действий может сломать замысел Кремля и перенести линию фронта на российскую территорию.
Такое мнение в сводке для «24 Канала» высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. А также проанализировал цели активизации россиян на Юге Украины.
Российские пропагандисты откровенно жалуются из-за разгрома российской армии на Курском направлении. Этот регион стал своеобразной буферной зоной, которая должна обезопасить украинскую территорию, заметил Свитан. И Россия сделала все, чтобы часть Курщины превратилась в руины.
- На глубине 30 километров от границы уже точно никто жить не будет, села восстанавливать не станут, в таком режиме нужно работать дальше для обеспечения демилитаризованной зоны, – подчеркнул военный аналитик.
Он считает, что на расстоянии 600 километров – от Беларуси до Оскола – демилитаризованная зона должна расшириться, и тогда Украина сломает Кремлевскую архитектуру фронта, который планировался исключительно на украинской территории.
Взрывы в Крыму
В ночь на 2 ноября в Крыму были слышны взрывы. Местные сообщали о «хлопке» возле двух военных аэродромов.
Вероятно, продолжается работа по уничтожению зенитно-ракетных комплексов и средств радиотехнических войск.
- Можно предположить, что отработали баллистические ракеты после слаженной работы разведки и партизан, – резюмировал Свитан.
Замысел врага в Запорожье
Враг активизировался на Юге Украины. Появилось видео, как ВСУ метко работают по оккупантам из Himars и артиллерии.
Масштабное скопление россиян наблюдается на Запорожском направлении в районе Времеевского выступления, где они пытаются двигаться в сторону Покровска с юга. В прошлом году ВСУ удалось выровнять фронт и срезать врага от Времеевского выступления, частично это сейчас спасает Покровск, объяснил Свитан.