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«Есть шанс сломать замысел Кремля»

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  • 2.11.2024, 21:44
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«Есть шанс сломать замысел Кремля»

Полковник ВСУ проанализировал взрывы в Крыму и бои на Юге Украины.

ВСУ продолжают держать инициативу в Курской области. Масштабирование этих действий может сломать замысел Кремля и перенести линию фронта на российскую территорию.

Такое мнение в сводке для «24 Канала» высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. А также проанализировал цели активизации россиян на Юге Украины.

Российские пропагандисты откровенно жалуются из-за разгрома российской армии на Курском направлении. Этот регион стал своеобразной буферной зоной, которая должна обезопасить украинскую территорию, заметил Свитан. И Россия сделала все, чтобы часть Курщины превратилась в руины.

- На глубине 30 километров от границы уже точно никто жить не будет, села восстанавливать не станут, в таком режиме нужно работать дальше для обеспечения демилитаризованной зоны, – подчеркнул военный аналитик.

Он считает, что на расстоянии 600 километров – от Беларуси до Оскола – демилитаризованная зона должна расшириться, и тогда Украина сломает Кремлевскую архитектуру фронта, который планировался исключительно на украинской территории.

Взрывы в Крыму

В ночь на 2 ноября в Крыму были слышны взрывы. Местные сообщали о «хлопке» возле двух военных аэродромов.

Вероятно, продолжается работа по уничтожению зенитно-ракетных комплексов и средств радиотехнических войск.

- Можно предположить, что отработали баллистические ракеты после слаженной работы разведки и партизан, – резюмировал Свитан.

Замысел врага в Запорожье

Враг активизировался на Юге Украины. Появилось видео, как ВСУ метко работают по оккупантам из Himars и артиллерии.

Масштабное скопление россиян наблюдается на Запорожском направлении в районе Времеевского выступления, где они пытаются двигаться в сторону Покровска с юга. В прошлом году ВСУ удалось выровнять фронт и срезать врага от Времеевского выступления, частично это сейчас спасает Покровск, объяснил Свитан.

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