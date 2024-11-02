Харрис или Трамп: премьер-министр Польши сделал заявление относительно будущего Европы после выборов в США

Харрис или Трамп: премьер-министр Польши сделал заявление относительно будущего Европы после выборов в США9
- 2.11.2024, 22:00
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Европа должна сосредоточиться на обороноспособности.
Европа не должна беспокоиться о результатах предстоящих выборов президента Соединенных Штатов Америки, а сосредоточиться на собственной обороноспособности.
Такое мнение в соцсети Х высказал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Он отметил, что независимо от результата гонки в США, «эра геополитического аутсорсинга закончилась».
«Харрис или Трамп? Некоторые утверждают, что будущее Европы зависит от американских выборов, в то время как оно зависит в первую очередь и прежде всего от нас. При условии, что Европа наконец повзрослеет и поверит в собственные силы», - написал глава польского правительства.