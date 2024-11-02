Харрис или Трамп: премьер-министр Польши сделал заявление относительно будущего Европы после выборов в США 9 2.11.2024, 22:00

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Дональд Туск

Европа должна сосредоточиться на обороноспособности.

Европа не должна беспокоиться о результатах предстоящих выборов президента Соединенных Штатов Америки, а сосредоточиться на собственной обороноспособности.

Такое мнение в соцсети Х высказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он отметил, что независимо от результата гонки в США, «эра геополитического аутсорсинга закончилась».

«Харрис или Трамп? Некоторые утверждают, что будущее Европы зависит от американских выборов, в то время как оно зависит в первую очередь и прежде всего от нас. При условии, что Европа наконец повзрослеет и поверит в собственные силы», - написал глава польского правительства.

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