Потери РФ в Украине: аналитик рассказал о достижениях рекордных показателей 2.11.2024, 22:13

Потери оккупантов на войне в Украине достигли рекордов по нескольким показателям.

В октябре российские оккупационные войска (РОВ) активизировали наступательные действия, что привело к рекордным показателям потерь в их рядах.

Как отметил украинский военно-политический обозреватель Александр Коваленко, командование оккупантов пытается до конца года решить ряд задач, поэтому задействует чрезмерный ресурс, в том числе дефицитный.

- В октябре российские оккупационные войска установили абсолютный рекорд потерь в личном составе – 41 980. Это самые высокие потери РОВ за месяц с начала полномасштабного вторжения в Украину, - констатировал аналитик.

В целом же, как отметил Коваленко, потери личного состава россиян в этом году показывают самый высокий показатель и на конец декабря превысят суммарные потери оккупантов за 2022 и 2023 годы.

Он напомнил, что потери оккупантов в 2022 году составили 92 920 личного состава, в 2023 году уже 253 290 человек, а за неполный 2024-й - уже 336 400.

- Такие высокие показатели обусловлены тем, что пехота становится превалирующим наступательным потенциалом, в то время как техника - более дефицитной, - объяснил эксперт.

Также он отметил, что потери РОВ выше 40 тыс. в месяц осложняют процесс полной компенсации за счет мобилизованных.

Кроме того, в октябре оккупанты потеряли 279 танков. Хотя это не рекорд, но яркий показатель того, как обстоят дела с танками у оккупационных войск, ведь при настолько интенсивных наступательных действиях танки используются намного реже, чем боевые бронированные машины (ББМ).

- Этот показатель лишь подтверждает тот факт, что запасы танков на складах и арсеналах РФ истощены, а те, что в строю, стараются максимально экономить, - объяснил аналитик.

В октябре был установлен абсолютный рекорд потери ББМ российскими оккупантами - 923. Коваленко напомнил, что предыдущий рекорд установлен в марте 2022 года – 889, и с того времени ни разу не удавалось его побить.

Он отметил, что сейчас этот показатель обусловлен активизацией оккупантов по ряду направлений и возвращением к практике механизированных штурмов.

- С ББМ ситуация у врага не лучше, чем с танками в вопросах комплектации подразделений, но в количественном соотношении их все же больше, а потому и применяются при механизированных штурмах они чаще, - сказал Коваленко.

Он подытожил, что до конца года интенсивность наступления оккупантов не снизится, а это значит, что этот показатель потерь будет держать высокую планку минимум ближайшие 2-3 месяца.

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