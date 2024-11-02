закрыть
2 ноября 2024, суббота, 23:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Молдове сообщают о «бесплатных рейсах» из России в последние дни перед выборами

5
  • 2.11.2024, 22:34
  • 1,216
В Молдове сообщают о «бесплатных рейсах» из России в последние дни перед выборами

Завтра, 3 ноября, в Молдове пройдет второй тур выборов президента.

За последние два дня в Молдову приехали несколько «организованных автобусов» с гражданами, которые проживают в России и прибыли для голосования во втором туре президентских выборов; по неофициальным данным, поездка была для них полностью бесплатной.

Как сообщает TV8, пишет «Европейская правда», приезд таких автобусов подтвердил Генеральный инспекторат полиции.

В ведомстве заявили, что перед вторым туром выборов в Молдову привезли специальными организованными рейсами молдавских граждан, проживающих в России, а у перевозчиков не нашли никаких контрактов на эти перевозки.

«Мы отмечаем, что это организованная перевозка, осуществляемая в определенных интересах», – отметили в полиции.

Этих людей в любом случае впускают в Молдову, поскольку речь идет о гражданах собственной страны.

Агентство IPN со ссылкой на источники в таможенной службе и пограничной полиции пишет, что в тот момент речь шла о трех автобусах с примерно 150 пассажирами.

Из России они летели самолетом в Стамбул, где их встретили три автобуса с молдавскими регистрационными номерами, довезли до Болгарии и пересадили там в другие автобусы – на этот раз болгарские, на которых они в итоге прибыли на пункт пропуска Кагул-Оансеа.

По словам этих анонимных собеседников, из общения с «российскими» молдаванами выяснилось, что они не платили ни за авиарейс, ни за место в автобусе. Им якобы предложили бесплатную поездку в Молдову для голосования во втором туре президентских выборов.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский