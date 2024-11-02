В Молдове сообщают о «бесплатных рейсах» из России в последние дни перед выборами

В Молдове сообщают о «бесплатных рейсах» из России в последние дни перед выборами5
- 2.11.2024, 22:34
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Завтра, 3 ноября, в Молдове пройдет второй тур выборов президента.
За последние два дня в Молдову приехали несколько «организованных автобусов» с гражданами, которые проживают в России и прибыли для голосования во втором туре президентских выборов; по неофициальным данным, поездка была для них полностью бесплатной.
Как сообщает TV8, пишет «Европейская правда», приезд таких автобусов подтвердил Генеральный инспекторат полиции.
В ведомстве заявили, что перед вторым туром выборов в Молдову привезли специальными организованными рейсами молдавских граждан, проживающих в России, а у перевозчиков не нашли никаких контрактов на эти перевозки.
«Мы отмечаем, что это организованная перевозка, осуществляемая в определенных интересах», – отметили в полиции.
Этих людей в любом случае впускают в Молдову, поскольку речь идет о гражданах собственной страны.
Агентство IPN со ссылкой на источники в таможенной службе и пограничной полиции пишет, что в тот момент речь шла о трех автобусах с примерно 150 пассажирами.
Из России они летели самолетом в Стамбул, где их встретили три автобуса с молдавскими регистрационными номерами, довезли до Болгарии и пересадили там в другие автобусы – на этот раз болгарские, на которых они в итоге прибыли на пункт пропуска Кагул-Оансеа.
По словам этих анонимных собеседников, из общения с «российскими» молдаванами выяснилось, что они не платили ни за авиарейс, ни за место в автобусе. Им якобы предложили бесплатную поездку в Молдову для голосования во втором туре президентских выборов.