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Зеленский призвал Запад усиливать санкции против РФ

  • 2.11.2024, 23:09
Зеленский призвал Запад усиливать санкции против РФ

Только за октябрь против Украины было применено более 2 тысяч «Шахедов».

Российская Федерация постепенно наращивает активность атак «Шахедами». Страна-агрессор до сих пор может использовать западные компоненты, поэтому санкции должны усиливаться.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Глава украинского государства отметил, что за октябрь против Украины было применено более 2 тысяч «Шахедов». Атаки происходили буквально каждые сутки.

«Такое количество «Шахедов» - это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры, много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор», - сказал украинский президент.

Зеленский уточнил, что все это поставляется в Россию из-за рубежа. Многие микровзносы в постоянный российский террор поступают от компаний из Китая, Европы и Америки. Это в свою очередь вновь возвращает мир к необходимости работать значительно больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. В частности, для того чтобы не давать России возможность обходить санкции, которые давно уже были введены против страны-агрессора за начатую войну.

«Так же как с «Шахедами» - с российскими ракетами. Все они содержат компоненты из других стран. Бороться против российских ударов - это значит бороться в том числе за силу санкций против России. Санкции должны увеличиваться, быть эффективными. И каждая схема обхода санкций - это преступление против людей и мира», - заявил Зеленский.

Президент добавил, что именно такие схемы позволяют РФ помогать «наращивать мышцы» режимам в Иране и Северной Корее.

«Это глобальная угроза. И только глобальным, социальным давлением это можно преодолеть», - резюмировал Владимир Зеленский.

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