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Литва возобновила пропуск фур через границу

  • 20.11.2024, 0:59
Литва возобновила пропуск фур через границу

Но очень медленно.

Литва возобновила оформление грузовых транспортных средств в пунктах пропуска «Мядининкай» (со стороны Беларуси — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»), сообщает Государственный пограничный комитет.

По данным белорусских пограничников, литовская сторона принимает транспорт очень медленно. С 19:00 через пункт пропуска «Бенякони» в Литву прошли 4 грузовика, на въезд в Беларусь по состоянию на 21:45 движение ещё не началось. Через пункт пропуска «Каменный Лог» в Литву проехали 10 автомобилей, в обратном направлении — 19.

Сегодня днем стало известно, что Литва прекратила пропуск грузовиков через границу с Беларусью. Причины прекращения оформления грузовиков не назывались.

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