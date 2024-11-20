Литва возобновила пропуск фур через границу
- 20.11.2024, 0:59
Но очень медленно.
Литва возобновила оформление грузовых транспортных средств в пунктах пропуска «Мядининкай» (со стороны Беларуси — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»), сообщает Государственный пограничный комитет.
По данным белорусских пограничников, литовская сторона принимает транспорт очень медленно. С 19:00 через пункт пропуска «Бенякони» в Литву прошли 4 грузовика, на въезд в Беларусь по состоянию на 21:45 движение ещё не началось. Через пункт пропуска «Каменный Лог» в Литву проехали 10 автомобилей, в обратном направлении — 19.
Сегодня днем стало известно, что Литва прекратила пропуск грузовиков через границу с Беларусью. Причины прекращения оформления грузовиков не назывались.