В Бундестаге рассмотрят предложение передать Украине Taurus 20.11.2024, 5:24

Подробности.

В парламенте Германии снова рассмотрят предложение о поставках Украине крылатых ракет большой дальности Taurus. Об этом заявил лидер фракции Свободной демократической партии (СДП) Кристиан Дюрр, сообщает на Tagesschau во вторник, 19 ноября.

Отмечается, что Дюрр сообщил информагентству dpa, что его парламентская группа подаст соответствующее предложение на рассмотрение Бундестага на следующей сессионной неделе.

Он также отметил, что США уже продвигаются в вопросе разрешения Украине использовать ракеты ATACMS.

«Теперь Германия должна последовать этому примеру и поставить Taurus в Украину», — отметил Дюрр.

Лидер СвДП Кристиан Линднер также заявил о том, что Германия должна последовать примеру США в отношении передачи ракет.

«Канцлер [Германии Олаф Шольц] всегда предостерегал от одиночных действий. Теперь он оказался в изоляции. США и другие идут впереди. Германия должна следовать за ними», — отметил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com