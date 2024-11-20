«Лукашенко пойдет под нож за три секунды» 20.11.2024, 8:03

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У белорусской системы ПВО нет шансов.

ВСУ ударили по арсеналу российского Минобороны в Брянской области американскими ракетами ATACMS.

Почему российские системы ПВО не отреагировали на этот удар?

Полковник запаса ВСУ, пилот-инструктор Роман Свитан рассказал сайту Charter97.org, как мог планироваться этот удар:

— Не существует систем ПВО, которые бы сбивали все аэроцели. Более-менее серьезные коэффициенты по уничтожению — где-то 85-95% . Грубо говоря, если вы 10 ракет отправляете, то 1-2 ракеты точно пройдут, выполнят боевую задачу.

Удары АТАСМS также рассчитываются: для того, чтобы одна ракета уничтожила или запустила эффект детонации на каком-то из складов, анализируется, сколько россияне могут сбить своими С-300, С-400. Если 80% они сбивают, то отправляют пять ракет, одна из них точно пройдет.

Так, кстати, произошло. Россияне говорят, что шесть ракет было отправлено. Мол, пять они сбили, вторую повредили, но она подорвала всё и вся. Вот вам и выполнение боевой задачи.

Россияне очень плохо сбивают баллистические ракеты. Чтобы уничтожить баллистическую ракету с хорошим процентом, нужен контактный удар. А у россиян практически все комплексы с дистанционный подрывом. Баллистическую же ракету, которая заходит на цель со скоростью 2-2,5 маха, не всегда выводят из строя. А даже если и повреждает, то она падает практически вертикально. Она все равно падает на цель, а если эта цель — большое футбольное поле, на котором расположены боеприпасы, то она однозначно его повредит.

Такого рода склады лучше уничтожать баллистикой. Те же пять сбитых ракет упали на склад в Брянске. Было минимум 12 детонаций, которые были зафиксированы гражданскими. Ракеты АТАСМS успешно выполнили боевую задачу.

— Не так давно израильские ВВС ударили иранским военным объектам. Примечательно, что российские С-300, которые стоят на вооружении Тегерана, совершенно не отреагировали на заход израильских самолетов. Что можно сказать о современности этих систем?

— Хоть ей и 50 лет, но С-300 — неплохая система, но против аэроцелей и сверхзвуковых. Она их неплохо перехватывает. Если эта система есть в достаточном количестве, то там коэффициент уничтожения пусть не 0,85, как у С-400, а 0,65, но три ракеты на одну цель — и вопрос решается. Система хорошая, но не против баллистики. Против баллистики она слаба.

Почему иранцы и отказались от российских систем С-400. Потому что С-300 у них и так есть, а все С-400 Израиль уничтожил. По итогу они решили развивать свои ЗРК. А на самом деле будут собирать у себя из китайских запчастей.

Что касается белорусской ПВО, то она такая же, как и российская. С-400 у них есть. Но что такое С-400? Хорошо покрашенная С-300.

К слову, если американцы дали разрешение бить по российской территории, то белорусская пойдет под нож в три секунды, когда придет время. Поэтому Лукашенко сейчас припекло. Ему сейчас картошка в мундире в горло не полезет, только пюрешка.

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