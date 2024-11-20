«Ух, осколки полетели»: россияне заволновались из-за массированного налета дронов

«Ух, осколки полетели»: россияне заволновались из-за массированного налета дронов1
- 20.11.2024, 8:09
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Под Брянском и Воронежем — взрывы и пожары.
Вечером во вторник, 19 ноября, ряд российских областей оказались под ударом беспилотников-камикадзе. Российские СМИ сообщают о не менее 45 неизвестных БПЛА в воздушном пространстве страны, пишет «Диалог.UA».
По данным российских СМИ, дроны зафиксированы в Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Ростовской, Воронежской и других областях РФ.
Судя по опубликованным кадрам, многим БПЛА удалось прорваться через «зонтик» российской ПВО и успешно атаковать цели.
Под ударом оказался и российский масложировой завод ЭФКО в городе Алексеевка, что в Белгородской области. Очевидец успел снять последствия на видео.
«Завод компании ЭФКО! Ударило! Попал квадрокоптер только что. Капец. Офигеть. Дожили», - заявил мужчина. Есть сведения о прилетах по «промышленному объекту» в Воронежской области.
На фоне сообщений с заявлением в Telegram выступил глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. «Сила летит», - написал он.