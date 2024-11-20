«Шок, это все что надо знать о «правосудии» по-лукашенковски» 2 20.11.2024, 8:25

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Белорусы в недоумении от приговора банде налетчиков.

В Речицком районе вынесли приговор пятерым жителям Орши, которые грабили фуры на стоянках вдоль трассы Брест — Гомель.

Сайт Charter97.org писал об этом громком деле: руководил бандой сотрудник уголовного розыска Докшицкого РОВД и участник политических репрессий капитан Михаил Згирский.

По делу проходили преступники в возрасте от 34 до 51 года. Банда действовала ночью, злоумышленники надевали балаклавы и использовали рации для связи, сообщает прокуратура.

По решению суда, один из ранее судимых преступников получил четыре года колонии усиленного режима и штраф в 2000 рублей. Четверо других получили «химию» на срок от двух до четырех лет и штрафы.

Белорусы остро отреагировали на такой мягкий приговор. Приводим комментарии под видео из TikTok сайта Charter97.org:

«Один из них — из Шарковщина. Отец служил в Шарковщинском РОВД. Я знал его, фамилию говорить не буду. Если честно, до сих пор в это не верю. Но факт».

«Разве это наказание?»

«Шок, это все что надо знать о «правосудии» по-лукашенковски».

«Своих не садят, через год выйдут».

«А ребенку за наркотик дают 15 лет».

«А махали бы флагом — дали бы 8 лет . Люблю свою страну».

«Это безопасные для государства преступники. То ли дело — тракторист, сливающий солярку».

«Это Беларусь, правды добиться невозможно».

«Брестскую машину они почистили в деревне Защебье, сперли сыр на 6000€».

«Удивлен, что вообще судили».

«Наверное, убивали людей безвинных, что-то мало дали».

«За мешок зерна и канистру ГС больше дадут, надо в банду вступать».

«Вот так вот. В этой стране ворам и грабителям закон не писан, как и их хозяину, только честных людей и сажают, которые против этого произвола».

«Нет слов. Следаку и судье точно отслюнявили».

«Почему так мало, пожизненно, это использование служебного положения».

«Рука руку моет. Я сам водитель, а что пережили пацаны?»

«Наверное, есть связь с приближенными Лукашенко».

«Скоро будет перестановка в верхушке МВД?»

«За мешок комбикорма или картошки больше дадут. Где справедливость?»

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