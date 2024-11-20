«Шок, это все что надо знать о «правосудии» по-лукашенковски»2
- 20.11.2024, 8:25
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Белорусы в недоумении от приговора банде налетчиков.
В Речицком районе вынесли приговор пятерым жителям Орши, которые грабили фуры на стоянках вдоль трассы Брест — Гомель.
Сайт Charter97.org писал об этом громком деле: руководил бандой сотрудник уголовного розыска Докшицкого РОВД и участник политических репрессий капитан Михаил Згирский.
По делу проходили преступники в возрасте от 34 до 51 года. Банда действовала ночью, злоумышленники надевали балаклавы и использовали рации для связи, сообщает прокуратура.
По решению суда, один из ранее судимых преступников получил четыре года колонии усиленного режима и штраф в 2000 рублей. Четверо других получили «химию» на срок от двух до четырех лет и штрафы.
@charter97.org Приговор милиционеру и его сообщникам #новости #приговор #банда #беларусь #колония #химия #преступление #фуры ♬ оригинальный звук - Хартия97
Белорусы остро отреагировали на такой мягкий приговор. Приводим комментарии под видео из TikTok сайта Charter97.org:
«Один из них — из Шарковщина. Отец служил в Шарковщинском РОВД. Я знал его, фамилию говорить не буду. Если честно, до сих пор в это не верю. Но факт».
«Разве это наказание?»
«Шок, это все что надо знать о «правосудии» по-лукашенковски».
«Своих не садят, через год выйдут».
«А ребенку за наркотик дают 15 лет».
«А махали бы флагом — дали бы 8 лет . Люблю свою страну».
«Это безопасные для государства преступники. То ли дело — тракторист, сливающий солярку».
«Это Беларусь, правды добиться невозможно».
«Брестскую машину они почистили в деревне Защебье, сперли сыр на 6000€».
«Удивлен, что вообще судили».
«Наверное, убивали людей безвинных, что-то мало дали».
«За мешок зерна и канистру ГС больше дадут, надо в банду вступать».
«Вот так вот. В этой стране ворам и грабителям закон не писан, как и их хозяину, только честных людей и сажают, которые против этого произвола».
«Нет слов. Следаку и судье точно отслюнявили».
«Почему так мало, пожизненно, это использование служебного положения».
«Рука руку моет. Я сам водитель, а что пережили пацаны?»
«Наверное, есть связь с приближенными Лукашенко».
«Скоро будет перестановка в верхушке МВД?»
«За мешок комбикорма или картошки больше дадут. Где справедливость?»
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