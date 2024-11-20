Путин себя прикончит 3 Иван Яковина, NV

20.11.2024, 8:35

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Главу Кремля к этому активно подталкивают.

Решение Джозефа Байдена о разрешении применения дальнобойных ракет ATACMS оголяет целую сеть российских стратегических складов для украинских ударов. Это очень серьезная проблема для России в плане логистики. Путин, конечно, не может допустить, что действия его армии будут сильно усложнены этими дальнобойными ударами, он не может позволить себе, чтобы все население начало на себе ощущать последствия СВО, и поэтому он, конечно, отчаянно сопротивляется самой возможности Украины наносить вот эти дальнобойные удары.

О том, что, кстати, может появиться такая возможность, помните, еще летом говорили, говорил, что Байден, возможно, с британским премьером вместе разрешит наносить подобного рода удары, но тогда от России пошла очень серьезная волна. Выступил лично Путин — появился в телевизоре — и сказал, что, знаете, ладно, все остальное, но вот это уже совсем красная линия, и если действительно начнутся удары западными баллистическими ракетами по российской территории, то мы будем расценивать как участие США в войне. Почему? Потому что, мол, украинцы не умеют сами запускать ракеты, и только американцы их запускают, поэтому мы будем думать, что это США запускают по нам свои баллистические ракеты и соответствующим образом отвечать. Имеется ввиду, естественно, чем же еще, отвечать, как не ядерным оружием, потому что больше, в общем, отвечать им нечем.

Ну и тогда же, так сказать, параллельно выступлению Путина были подготовлены изменения в ядерную доктрину Российской Федерации, и в этой новой доктрине написали, что основанием для нанесения Россией ядерного удара будет нанесение кем бы то ни было удара, состоящего из многих ракет и дронов неядерных. То есть, сказали, что, если нас атакует очень много дронов или очень много ракет, которые неядерные, мы это все равно будем расценивать как основание для ответного ядерного удара.

Также там написали, что нападение неядерной страны (естественно имеется ввиду Украина), в союзничестве с ядерной (имеются ввиду Великобритания, Франция и США), будет равняться нападению со стороны ядерной державы, имеется ввиду Великобритания, Франция, США. И что помощь Украине со стороны любой из стран НАТО, это помощь со стороны всего НАТО, соответственно, если уж совсем кратко написали, что если хоть кто-то поможет Украине бить дальнобойными ракетами по территории РФ, то это будет означать удары России, возможно, ядерные удары, по странам НАТО и по Украине заодно тоже. Логика такая с российской стороны — мы вас бьем ракетами, нам можно, но если и вы нас ударите ракетами, то это мы расцениваем как эскалацию и можем ответить вам ядерным оружием и не только вам, а тем, кто вам помогает.

Тогда Путин вот эту самую доктрину не подписал. Саму доктрину изменили, текст ее поменяли, оставили в секрете на всякий пожарный, но подписание оставили, как говорится, «на Новый год». То есть на тот день, когда США все-таки разрешат Украине применять ATACMS. И вот этот день настал. Путин подписал свой этот самый зловещий манифест. И тут выступил депутат Андрей Гурулев. Он сказал, что России необходимо нанести демонстративный ядерный удар по Соединенным Штатам в ответ на разрешение Украины бить своими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь российской территории. «Я вас уверяю, обратки не будет, — говорит Гурулев, — потому что ядерный арсенал, который есть у России, на 100% сдерживает что Байдена, что Трампа от применения ядерного оружия». После этого, по словам депутата, ни у кого не возникнет желания бить по России ракетами ATACMS или Storm Shadow. Однако, если Вашингтон пойдет на дальнейшую эскалацию, то от Америки, по сути, ничего не останется. Америке наносится 95% тотальный ущерб. Не будет ни Байдена, ни Трампа, — подчеркнул Гурулев. Кстати, он еще предложил нанести удар ядерным оружием по Великобритании и Франции. Говорит, это тоже будет вариант сдерживания.

Почему Гурулева, который ведет себя как психопат, выпускают в российский телевизор? Потому что он говорит то, о чем Путин мечтает. Путин, как бюрократ, верит в бумаги, в силу бумаг. Он, например, надеялся, что эта доктрина остановит США и Украину, но нет. Буквально сегодня ночью две ракеты ATACMS ударили по стратегическому 67-му арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления вооруженных сил России в Брянской области. Там хранились снаряды для Градов, бомбы, ракеты, ракеты ПВО, танковые снаряды, артиллерийские снаряды из КНДР и много чего еще. Все это взлетело на воздух. Есть уже видео, фото. Министерство обороны России уже подтвердило, что удар действительно был нанесен американскими баллистическими ракетами и заметим — не по Курской области. Хотя говорят, что только по Курской бить разрешили. Мы видим, что не только по Курской можно. По Брянской области был нанесен удар американскими баллистическими ракетами.

Украинские военные использовали российскую военную доктрину, помпезно представленную сегодня Владимиром Путиным, по прямому назначению — как туалетную бумагу. Все завывания российских дипломатов, военных экспертов, политиков о том, что сейчас будет ответный ядерный удар, ни на кого никакого впечатления не произвели. Все равно на доктрину наплевать. Даже на личный выход Владимира Путина, который пригрозил, мол, мы американцам покажем, всем уже наплевать, никто на это и не обращает внимания.

Тут надо сказать, что доктрина — это не конституция, это даже не закон обязательного действия, это всего лишь указ президента. И в этом указе Владимир Путин говорит миру, что может подумать или не подумать, рассмотреть или не рассмотреть возможность применения ядерного оружия. Он говорит всем остальным странам — тут я нахмурюсь, а тут я заулыбаюсь. Никакого реального влияния на решение Путина эта доктрина оказать не может по определению. Он может эту доктрину поменять. Для того, чтобы применить ядерное оружие, никакая доктрина ему не нужна. Он в любой момент может принять решение о том, что надо применять. Ждать, чтобы случилось что-то из того, что написано в ядерной доктрине, не нужно для применения ядерного оружия. Потому что многие думают, если там что-то написано и это случается, тогда Путин применяет.

Нет, на самом деле там нет такой зависимости. Ядерную доктрину он пишет, как запугивающий инструмент давления на другие страны. Больше никакого функционала у него нет. Он отдает приказ на применение ядерного оружия, когда хочет. Это важно подчеркнуть. Но в то же время для Путина лично важна бумага, как для бюрократа. Он хочет показать, что у него все не просто так, что у него есть печать, подписи, специальный документ и он действует в соответствии с этим документом.

На мой взгляд, сейчас самое интересное, это реакция Путина на то, когда он увидит, что его этим красивым документом, которым он собирался прикрываться от ATACMS, просто подтерлись. Что он после этого будет делать? Он ударит крылатыми ракетами по Украине? В Украине это уже видели. Крылатых ракет никто особо не боится. Ядерным оружием ударит по Украине? Но это победы не даст, а с Индией и Китаем Путин рассорится навсегда. Санкции введут такие, что российская экономика ляжет в течение двух недель, а не двух месяцев. Удары по Польше? Тоже ничего хорошего Путин этим не добьется. Победы он точно не добьется, а свою экономику и скорее самого себя прикончит. Путину долго можно было блефовать этим ядерным оружием. Долго его слушались. Но он доблефовался до того, когда ему пришлось самому выйти и угрожать применением ядерного оружия, его даже не послушали, все сказали, что сделают то, от чего он предостерегал, мол, ну давай, теперь твой выход. Будешь ли ты чего-нибудь делать?

Путину нужно что-то делать. Что именно делать, мы не знаем, но даже Z-каналы уже замерли и ждут — «Давай, ты мужик или чмошник какой-то, делай что-то». Уже все пишут, что как ударим, так ударим, сейчас начнется. Попов, муж Ольги Скабеевой, написал, что мол, Рубикон пройден, сейчас ого-го, что начнется. Не знаю, посмотрим. Промолчать для Путина нельзя. Если он будет стоять и обтекать, то база его поддержки просто не поймет. Посмотрим, что он будет делать, мне самому это очень интересно.

Иван Яковина, NV

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