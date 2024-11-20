«Тут все взрывается»: БПЛА массированно атакуют Подмосковье

«Тут все взрывается»: БПЛА массированно атакуют Подмосковье4
- 20.11.2024, 8:54
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В Коломне раздалась повторная серия взрывов.
Министерство обороны России заявило о массированной атаке дронов на российские области. В ведомстве отчитываются о сбитии 42 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Так, российская противовоздушная оборона якобы уничтожила 35 БПЛА над территорией Брянской области, пять - над Смоленской, два - в небе Московской и по одному дрону над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей.
Ночью о громких взрывах и сирене писали в сети жители города Коломна, что в Московской области. Через несколько часов они сообщили о повторных звуках взрывов.
Российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что жители Тверской области наблюдают пролет дронов прямо у них «над головами».
Напомним, что вчера вечером губернаторы Белгородской и Воронежской областей сообщили о массированном налете беспилотных летательных аппаратов.