Suzuki Vitara из 90-х превратили в миниатюрный внедорожный дом на колесах

Suzuki Vitara из 90-х превратили в миниатюрный внедорожный дом на колесах2
- 20.11.2024, 9:02
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Внутри поместились раскладная кровать, стол, газовая плита и холодильник.
Geo Tracker 1992 года американская версия Suzuki Vitara стал основой для интересного проекта. Его превратили в маленький дом на колесах для бездорожья. Об авто рассказали в видео на Youtube-канале (Work Less Enjoy Life More).
Оригинальный внедорожный автодом Suzuki Vitara создал американец Лари. В задней части Geo Tracker он установил жилой модуль, изготовленный из фанеры и досок. В будущем американец планирует отделать стены мягким материалом.
Внутри нашлось место для односпальной кровати, раскладного столика и газовой плиты. К тому же, Лари установил маленький холодильник, который питается от зарядной станции. А еще дом на колесах оснащен солнечными батареями.
Кроме того, американец решил улучшить внедорожные качества Suzuki Vitara. Авто получило усиленную подвеску от Calmini, а его клиренс вырос на 75 мм. Также установлены усиленные стальные бамперы с дугами и лебедка.
А вот силовой агрегат Suzuki Vitara остался без изменений. 1,6-литровая бензиновая четверка на 80 л. с. и 4-ступенчатый автомат справляются с немного потяжелевшим авто.