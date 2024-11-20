ISW: Удары вглубь России будут иметь решающее значение для ослабления ее войск на фронте 20.11.2024, 9:14

ВСУ смогут проводить операционно значимые контрнаступления.

Удары ВСУ вглубь России имеют решающее значение для ослабления потенциала оккупационной армии по всему фронту.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), Украина только недавно начала получать вооружение и способности, необходимые для ведения современных широкомасштабных боевых действий. Благодаря этому Силы обороны смогут проводить операционно значимые контрнаступления при условии, что Запад усилит развитие украинского потенциала в больших масштабах.

«Системы и возможности, которые получает Украина, необходимы для проведения успешных многопрофильных широкомасштабных боевых операций, и Украина еще не имела возможности продемонстрировать, чего могут достичь украинские войска при условии надлежащего ресурсного обеспечения. Системная интеграция, способность и эффективность украинских Вооруженных сил на поле боя, вероятно, могут улучшиться при условии, что Украина и ее партнеры будут продолжать выполнять тяжелую работу, необходимую для наращивания украинской динамики», отмечают аналитики.

В то же время эксперты признают, что продолжение и усиление военной помощи союзниками все еще является необходимым условием для деоккупации украинской территории и нанесения значительных потерь захватчикам. Это нужно, чтобы заставить Кремль переосмыслить свои расчеты в этой войне.

По мнению аналитиков, Украина должна вступать в любые будущие переговоры с Россией с позиции силы, что также в интересах Запада.

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