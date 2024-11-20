Путин провалился в главном вопросе Телеграм-канал «СерпомПо»

20.11.2024, 9:20

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«И жалкий лепет оправданий …».

Эти строки вспоминаешь, когда читаешь сегодняшние слова пресс-секретаря Пескова, попытавшегося оправдаться, почему не получился условный «Киев за три дня». Причем, Песков сообщает об этом не российским гражданам, а «на сторону» - индийскому информационному агентству ANI:

«Когда все это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО. Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного».

«Немного больше времени» - это три года вместо нескольких дней или недель. Собственно, термин «спецоперация» и родился из таких сроков, по существу он не годится для описания трагического по последствиям масштабного вооруженного конфликта. Данная Песковым оценка - «продлится еще немного» - может означать годы.

Что же касается «войны с НАТО», то дело даже не в том, что это неправда. Опровергать эту оправдательную чепуху не нужно. Она очевидна сама по себе.

Здесь другой вопрос.

Получается, что Путин вместе с его разведкой и «дипломатами» провалился в оценке положения в мире и в главном вопросе - в том, что западные и часть восточных стран начнут поставки вооружений, будут оказывать экономическую помощь. В том, что наша страна попадет под невиданные в современном мире санкции, часть ее резервов будет заморожена, никакого «твердого тыла» в лице Китая и Индии не будет, что придется бежать в Северную Корею за снарядами, в Иран за дронами и т.п.

Где же стратегическое планирование?

Выходит, что Путин, Нарышкин, Лавров, Бортников, Шойгу, Мишустин провалились с оценкой последствий решения 24 февраля.

Вот она – оценка «великой геополитики» со слов пресс-секретаря Путина. Хорошо он прошелся «пескоструйкой» по случившемуся, обнажил нищету предвидения и глупость задумки своего шефа. Даже сломанные часы пропаганды иногда показывают правильное время. Надо только вовремя взглянуть на циферблат.

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