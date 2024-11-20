Дроны атаковали 13-й арсенал ГРАУ в Новгородской области РФ
- 20.11.2024, 9:27
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Были слышны стрельба и взрывы.
Ночь на 20 ноября для жителей Новгородской области РФ выдалась неспокойной. В районе Котово были слышны взрывы, а также стрельба, россияне наблюдали и вспышки, сообщает «Обозреватель».
Местные власти привычно заявили про «отраженную атаку БпЛА» и отсутствие жертв и пострадавших. А российское независимое издание ASTRA со ссылкой на местных жителей заявило об атаке на 13 арсенал ГРАУ, расположенный в поселке Котово.
«13-ый арсенал ГРАУ атакован ночью в поселке Котово Новгородской области, сообщают местные жители», – отмечено в сообщении.
Издание обратило внимание на фото и видео из Котово Окуловского района Новгородской области, которые появились в местных чатах в ночь на 20 ноября.
«На кадрах слышны и видны взрывы, стрельба и вспышки. Также появились видео из других населенных пунктов региона. Однако достоверность кадров журналистами ASTRA на данный момент не подтверждена. Местные жители утверждают, что атака была нацелена на военную базу. В Котово находятся ангары с боеприпасами 13-го арсенала ГРАУ», – рассказали в ASTRA.
Местные власти заявлений о поражении арсенала не делали. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин ограничился расплывчатым заявлением об «уничтожении нескольких БпЛА», отсутствии последствий и работе силовиков на месте.
«Над Новгородской областью силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. Правоохранительные и силовые структуры работают на месте. Жертв и пострадавших нет», — написал Никитин около 2 часов ночи.