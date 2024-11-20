Пентагон готовит для Украины новый пакет помощи на $275 миллионов 20.11.2024, 9:42

Стало известно, что в него войдет.

Министерство обороны США готовит новый пакет оборонной помощи для Украины на сумму не менее 275 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские ракетные системы HIMARS и противотанковые боеприпасы Javelin.

Как пишет The Associated Press со ссылкой на американских чиновников, администрация нынешнего президента США Джо Байдена спешит сделать все возможное, чтобы помочь Киеву дать отпор стране-агрессору РФ до того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность.

«Последний транш оружия поступает на фоне растущего беспокойства относительно эскалации конфликта, когда обе стороны пытаются получить любое преимущество, которое они смогут использовать, если Трамп потребует быстрого прекращения войны - как он обещал сделать», - пишут журналисты.

В новый пакет помощи войдут:

средства противовоздушной обороны, в том числе артиллерийские ракетные системы HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

противотанковые боеприпасы Javelin;

другое оборудование и запасные части.

Оружие будет предоставлено в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), что позволяет Пентагону быстро изымать со своих складов запасы, чтобы ускорить их доставку на линию фронта в Украине.

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