Пентагон готовит для Украины новый пакет помощи на $275 миллионов
- 20.11.2024, 9:42
Стало известно, что в него войдет.
Министерство обороны США готовит новый пакет оборонной помощи для Украины на сумму не менее 275 миллионов долларов. Он будет включать артиллерийские ракетные системы HIMARS и противотанковые боеприпасы Javelin.
Как пишет The Associated Press со ссылкой на американских чиновников, администрация нынешнего президента США Джо Байдена спешит сделать все возможное, чтобы помочь Киеву дать отпор стране-агрессору РФ до того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность.
«Последний транш оружия поступает на фоне растущего беспокойства относительно эскалации конфликта, когда обе стороны пытаются получить любое преимущество, которое они смогут использовать, если Трамп потребует быстрого прекращения войны - как он обещал сделать», - пишут журналисты.
В новый пакет помощи войдут:
средства противовоздушной обороны, в том числе артиллерийские ракетные системы HIMARS;
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
противотанковые боеприпасы Javelin;
другое оборудование и запасные части.
Оружие будет предоставлено в рамках президентских полномочий по сокращению вооружений (PDA), что позволяет Пентагону быстро изымать со своих складов запасы, чтобы ускорить их доставку на линию фронта в Украине.