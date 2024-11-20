Белорусы потребовали от ГАИ убрать с дорог «этот колхоз» 12 20.11.2024, 9:58

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Видео вызвало бурную реакцию у водителей.

Милиция Минска в своем официальном TikTok-аккаунте опубликовала видео, в котором рассказала о многочисленных жалобах владельцев авто. Причина недовольства заключается в том, что недобросовестные водители ослепляют светом встречных фар других участников дорожного движения. В ответ на это белорусы попросили убрать «этот колхоз» с дорог, имея ввиду светодиодные лампочки, которые в большинстве случаев являются причиной данной проблемы, пишет «Телеграф».

В ведомстве обратили внимание, что зачастую некоторые водители специально устанавливают неправильную светотехнику, при этом пренебрегая регулировкой фар. Как итог — ослепленный водитель едущего на встречу авто. Более того, по словам милиционера, некоторые и вовсе забывают переключить дальний свет на ближний. Все это может привести к ДТП со смертельным исходом.

@police_minsk Почему не стоит в автомобильных фарах менять обычные лампочки на светодиодные? ⬆️Смотрите в нашем видео! ♬ оригинальный звук - Милиция_Минска

«Если вас ослепил встречный автомобиль, вы должны немедленно включить аварийную световую сигнализацию и, не перестраиваясь, снизить скорость движения и остановиться», — посоветовали в милиции.

К слову, в комментариях с милиционерами согласились целиком и полностью. Одни белорусы призывали увеличить штраф до 50 БВ и приравнять подобное нарушение к ДТП, а другие — «бороться с правильной регулировкой фар», а не с «ксеноном и светодиодами». Третьи слезно молили убрать «этот колхоз» с дорог и наказывать за такие лампочки в штатной оптике.

«Каждый второй с такими фарами ездит по городу. Спокойно. И никто их не трогает, не наказывает. ГАИ, скажите, почему?» — задала вопрос одна из пользовательниц видеоплатформы. Другой добавил: «Ребята гаишники, огромная просьба! Займитесь ими, с не правильными лампочками. 44 года за рулем, никогда не было проблем. Но сейчас очень опасно стало работать!»

«Все равно еще мало внимания уделяется это проблеме. Маршрутки на трассе светят как НЛО своими синими фарами, перед ней невозможно ехать», — пожаловался в комментариях еще один белорус.

Что грозит за неправильные фары?

Правоохранители добавили, что эксплуатация транспортного средства с непредусмотренными заводом-изготовителем внешними световыми приборами категорически запрещена. В случае, если инспекторы ГАИ заметят, водителю грозит штраф в размере 5 БВ (на сегодняшний день это 200 белорусских рублей), а также предписание на устранение неисправности.

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