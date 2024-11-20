SpaceX запустила мегаракету Starship в космос на глазах у Трампа 5 20.11.2024, 10:13

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Но не все прошло по плану.

Во вторник SpaceX произвела шестой испытательный полет своей мегаракеты Starship, на фоне того, как компания стремится придерживаться заданных темпов разработки гигантского транспортного космического средства. Ракета стартовала с частной базы SpaceX Starbase недалеко от Браунсвилла, штат Техас. Посмотреть на старт прилетел избранный президент США Дональд Трамп.

Тем обиднее было, наверное, Илону Маску, когда руководители полета отказались от плавной посадки разгонного блока мегаракеты и дали ему рухнуть в воду. В SpaceX заявили во время веб-трансляции, что ракета-носитель не выполнила «критерии фиксации», необходимые для попытки перехвата, поэтому вместо этого ракета-носитель упала в Мексиканском заливе.

Live views of Earth from Starship pic.twitter.com/3rgsHSj2km — SpaceX (@SpaceX) November 19, 2024

В свою очередь, сам Starship достиг космического пространства и пролетел половину пути вокруг Земли, прежде чем снова войти в атмосферу и упасть в Индийский океан.

Как и в случае с каждым предыдущим испытательным полетом, SpaceX продолжает разработку дальше, тестируя дополнительные возможности Starship, включая повторный запуск двигателя в космосе и тестирование новых элементов теплозащитного экрана. Кроме того, вечернее время старта означает, что это был первый случай, когда Starship совершил приводнение при дневном свете в Индийском океане.

With data and flight learnings as our primary payload, Starship’s sixth flight test once again delivered → https://t.co/oIFc3u9laE pic.twitter.com/O6ZKThQRr6 — SpaceX (@SpaceX) November 20, 2024

Начиная с апреля 2023 года, компания SpaceX провела шесть испытаний ракетной системы Starship в полном объеме, и частота ее запусков неуклонно растет. После успешного пятого полета Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило, что SpaceX получила разрешение на проведение шестого полета.

Но, как и в случае с предыдущими испытательными полетами, пятый запуск не обошелся без инцидентов. Руководство SpaceX в аудиозаписи, опубликованной Маском в социальных сетях после запуска, сообщило, что ракета-носитель Starship едва не пропустила старт из-за проблемы с синхронизацией с одной из подсистем ракеты.

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