«Калгари» одолел «Айлендерс», Шарангович не смог реализовать буллит
- 20.11.2024, 10:26
Белорусский форвард был отряжен на правый фланг первого звена.
В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Калгари Флэймз» дома по буллитам одолел «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 2:1, пишет belarushockey.com.
В составе «огней» 26-летний белорусский форвард Егор Шарангович был отряжен на правый фланг первого звена. Его партнерами стали Джонатан Юбердо и Коннор Зари.
В итоге Шарангович провел на льду 19:55 (из них в большинстве 1:03 и в меньшинстве 1:57), нанес 2 броска, применил 1 хит, совершил 2 потери, проиграл оба вбрасывания (%0) и заработал показатель полезности «-1».
Также белорус не сумел реализовать послематчевый буллит.
В сезоне у Егора 12 матчей, 2 (2+0) очка, показатель полезности «-7». Белорус не может набрать очки в пяти матчах кряду.
«Флэймз» с 23 баллами в 19 играх занимают 5-е место в таблице Западной конференции.
«Калгари» следующий матч проведет 22 ноября дома против «Нью-Йорк Рейнджерс».
Калгари – Айлендерс – 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 0:0, по буллитам - 2:0)
0:1 – 21 Энгвалл (Чоловски, Мэйфилд)
1:1 – 48 Андерссон (Поспишил, Кадри)
2:1 – 65 Кузьменко