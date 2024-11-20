Зеленский: Путин слабее, чем Трамп 20.11.2024, 10:47

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Глава РФ зависит от США.

На сегодняшний день многое в вопросе завершении войны зависит от Владимира Путина. Но от США еще больше, поскольку российский диктатор слабее Дональда Трампа и Америки.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Fox News.

В частности, журналист спросил главу украинского государства, не является Путин тем, кто может принять решение и положить конец войне в Украине. Зеленский отвечая на вопрос сказал, что да, это так, но роль США еще больше, поскольку глава Кремля слабее Америки.

«Я уверен, что на сегодняшний день это зависит от Путина, очень много. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну. Но это также зависит от Соединенных Штатов Америки, гораздо больше. Путин слабее США», - заявил президент Украины.

Глава украинского государства аргументировал свои слова тем, что у американского лидера есть сила, полномочия, оружие, и он может снизить цену на энергоносители. Говоря о последнем факторе, Зеленский обратился с призывом к избранному президенту США Дональду Трампу, который официально вступит в свои полномочия через два месяца, 20 января 2025 года.

«Кстати, я слышал сигнал в СМИ от президента Трампа о том, что он думает снизить цены на энергоносители, на нефть, и это нужно сделать», - сказал Зеленский.

Далее журналист спросил президента, есть у него надежда, что Трамп сможет повлиять на Путина, чтобы положить конец войне. На что глава государства частично повторил и сказал, что это будет непросто, но новоизбранный президент и Соединенные Штаты сильнее Владимира Путина.

«Это будет непросто, но я думаю, что если использовать все возможности, которые имеют США, то да, он сможет, потому что он намного сильнее Путина. Он сильнее, Соединенные Штаты сильнее, экономика сильнее, деньги, большие деньги, США имеют огромное, очень огромное влияние», - резюмировал Зеленский.

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