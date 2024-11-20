В Гомеле водитель похвастался маневрами на люксовом авто и лишился прав 3 20.11.2024, 10:52

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Хватило одно видео.

Водитель Mercedes разместил в TikTok видеозапись, на которой он демонстрирует дрифт на улице Барыкина в Гомеле. Сотрудники ГАИ внимательно проанализировали это видео и приняли меры против нарушителя.

В Госавтоинспекции отметили, что действия водителя представляли собой серьезное нарушение правил дорожного движения. Установлено, что за рулем находился 47-летний житель Гомеля, который уже более 100 раз попадал под административные санкции за различные нарушения ПДД и неоднократно лишался водительских прав.

«В этот раз за выезд на полосу встречного движения, когда это запрещено правилами, и непройденный техосмотр мужнина лишен права управления на 12 месяцев и должен оплатить штраф в размере 12 базовых величин (480 рублей)», — сообщили в ГАИ.

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