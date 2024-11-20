Геополитика ударила по российским финансовым рынкам 20.11.2024, 10:54

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Индекс Мосбиржи упал, а официальный курс доллара превысил 100 рублей.

Сообщения минобороны РФ о нанесении ВСУ удара ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области, а также обновленная ядерная доктрина, позволяющая России нанести ядерный удар в ответ на атаку обычным оружием, усугубили негативные настроения инвесторов на российском рынке. Индекс Мосбиржи упал более чем на 3%, а официальный курс доллара превысил 100 рублей впервые с октября прошлого года, пишут «Детали».

По итогам основной торговой сессии индекс Мосбиржи упал на 3,32%. Индекс непрерывно падал с 12 мая до 1 сентября, потеряв за этот период почти 34%. Затем наступило кратковременное затишье, а 6 ноября началось так называемое Трамп-ралли, так как инвесторы полагали, что приход к власти в США Дональда Трампа будет способствовать урегулированию конфликта в Украине. Иллюзии, впрочем, быстро развеялись, и ралли продолжалось всего до 11 ноября. За эти несколько дней индекс Мосбиржи вырос на 6,45%. Снижение индекса за последнюю неделю, включая сегодняшний день, полностью нивелировало результаты «Трамп-ралли».

Негатив пришел и на валютный рынок — не устояла отметка 100 рублей за доллар. Официальный курс доллара от ЦБ на 20 ноября составил 100,0348 рубля.

Доллар и евро перестали торговаться на Московской бирже в июне этого года после того, как торговая площадка попала под блокирующие американские санкции. Центробанк тогда заявил, что сделки с долларом и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро регулятор будет использовать банковскую отчетность и информацию от цифровых платформ внебиржевых торгов.

Ослабление российской валюты наблюдается уже довольно давно, последняя волна началась в конце июля. С тех пор рубль упал с отметки 85,5 рубля до 100 рублей за доллар. Официальный курс доллара превысил 100 рублей впервые с октября прошлого года.

По заявлениям директора департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизаветы Даниловой, девальвация рубля в последние месяцы была связана со снижением положительного сальдо текущего счета, а именно ввиду некоторого снижения экспорта и увеличения импорта. При этом после победы Трампа на выборах в США давление на рубль усилилось, а появившиеся сообщения о том, что уходящий президент Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории, усилили геополитические риски, оказав сегодня дополнительное влияние на валютный рынок.

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