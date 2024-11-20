Один из самых богатых норвежцев отказался от миллиардов и работал по 10 часов в день 20.11.2024, 11:12

Премьер-министр страны назвал его «уникальным предпринимателем».

В 2013 году журнал Forbes включил в то время 90-летнего норвежца Олафа Туна в список 200 богатейших людей мира. Тогда его компания владела 450 объектами недвижимости по всей Норвегии, включая 60 отелей.

Как сам Олаф вспоминал, с детства у него была предпринимательская жилка. Живя с родителями на ферме, в возрасте 8 лет он заказывал по каталогу рождественские открытки, получал их по почте и продавал соседям.

По словам Олафа, он хотел изучать медицину, но в 1939 году, когда ему было 16 лет, началась война, и родители побоялись отпускать его из дома.

«Мне пришлось остаться в нашей деревне, и заняться было абсолютно нечем. Недалеко находились несколько ферм лисьего меха, так что я взял с собой лисьи шкуры и отправился в Осло, чтобы их продать», — рассказывал Олаф.

Спустя несколько лет в Осло у него уже был свой магазин. После окончания войны Тун отправился в Лондон, где изучал английский язык. Вернувшись в 1951 году, он начал экспортировать меха за границу, а вскоре приобрел здание на главной улице Осло под свой магазин. Сейчас там расположен крупный торговый центр.

Позже предприниматель стал инвестировать в другую недвижимость. В 1966 году он открыл первый ресторан, а в 1989 году основал сеть отелей. Затем расширил бизнес на торговые центры. Среди его владений также были аэропорт и химический завод.

В 90 лет Тун рассказывал о своем рабочем графике: «Я прихожу в офис около 7-8 утра, затем у меня постоянные встречи, и домой возвращаюсь около шести вечера. 10-часовой рабочий день для меня привычен».

Молодым людям, стремящимся к успеху, он советовал усердно трудиться и быть пунктуальными.

В 2007 году Олаф Тун занимал второе место по богатству в Норвегии. При этом он вел скромную жизнь в небольшом таунхаусе на две семьи неподалеку от Осло. У него не было прислуги, он сам убирался дома и ухаживал за садом.

«Я сам вожу свой «Фольксваген», у меня одна пара лыж и один велосипед. Красную шапочку мне связала жена», — рассказывал Олаф журналистам.

Шапочка стала одной из его фирменных черт. Женой он называл женщину, на которой женился только в 95 лет. До этого он прожил с ней более 30 лет, оставаясь в браке с другой женщиной.

Первая жена Олафа рано начала страдать болезнью Альцгеймера. По словам Туна, с его второй женщиной он познакомился в тот период, когда жена уже не узнавала его. Однако разводиться с ней он не захотел.

«Почему бы не позаботиться о том, кому не повезло серьезно заболеть? (…) Когда вы уже взрослые и не собираетесь заводить детей, в этом [разводе] нет необходимости», — объяснял Олаф.

Он так и не развелся, но спустя год после смерти жены женился на своей давней спутнице.

Успешный, но бездетный бизнесмен в 2013 году решил передать большую часть своих активов благотворительному фонду, который сосредоточен на медицинских исследованиях.

«Я не могу взять деньги с собой, когда умру. Но я устроил так, что после моей смерти деньги будут расходоваться по моему желанию. (…) Кто-то думает о том, как передать бизнес своей семье, а для меня важно, чтобы мой фонд поддерживал науку. Мне кажется, именно наука имеет огромное значение в жизни», — говорил Тун.

Олаф Тун скончался 16 ноября в возрасте 101 года. После его смерти премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере назвал Туна «уникальным предпринимателем», который «никогда не забывал о своей принадлежности к местному норвежскому сообществу».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com