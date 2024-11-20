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«Иду из больницы, а там что-то бахает»

  • 20.11.2024, 11:21
  • 1,658
«Иду из больницы, а там что-то бахает»

Момент удара по командному пункту группировки «Север» в РФ показали на видео.

Сегодня, 20 ноября, в украинской разведке сообщили о том, что в Губкине был поражен компункт группировки «Север» ВС РФ.

Информация и ролик появились на странице ГУР МО Украины в соцсети.

В Сети также опубликовали кадры с места ЧП, а также реакцию местных жителей на происходящее.

Жители уверяют, что они видели не только густой черный дым, но и слышали «хлопки».

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