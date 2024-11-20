Путина выставили мальчиком 1 Игаль Левин

20.11.2024, 11:25

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Красивый ход.

Украинские СМИ, ссылаясь на свои источники, заявляют, что этой ночью Украина впервые нанесла удар по территории РФ американскими баллистическими ракетами ATACMS, успешно поразив цель.

Речь идет про 67-й арсенал ГРАУ в Брянской области, где действительно что-то жахнуло.

Отлично. Что там Путин? Напомню, что он заявил черным по белому, что это будет означать войну России против США. И что? Что дальше? Кому он будет войну объявлять теперь? Администрации Трампа? Удачи, как говорится.

А еще у Украины есть производство своих ракет, заявляется, что 100 в год. Вы докажите, что это не украинские ракеты. Может, это «Нептуны» или «Сапсаны». Словами классика: «какие ваши доказательства?»

Короче, красивый ход. Чую, что американские элиты решили нормально так повытирать ноги об Путина. И снова, по своей классике, 5D-шахмат. Украине с этого нужно выжимать сейчас максимум.

Учитывая, с каким неадекватным остервенением Кремль пытается выдавить ВСУ из Курщины, это явно говорит о том, что Путин к моменту, когда Трамп придет с вопросом о сделке, хочет, чтобы война была только внутри Украины.

А тут у нас не «украинский кризис», а самая настоящая война, где у РФ не все под контролем, да еще и ракеты летят на голову. Деловые дяди не любят, когда мальчики, которые хотят казаться взрослыми, не справляются с проблемами в своей зоне ответственности.

Вероятно, США именно через сложную систему ходов таким мальчиком и выставляют Путина. Наблюдаем дальше.

Игаль Левин, «Фейсбук»

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