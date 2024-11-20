Microsoft Teams получит функцию «живого» перевода — ваш голос будет звучать на 9 разных языках 1 20.11.2024, 11:29

Уже с начала 2025 года.

В начале 2025 года Microsoft добавит в Teams функцию «переводчика», которая будет работать на основе искусственного интеллекта и позволит каждому участнику говорить (или слушать других) на том языке, на котором он пожелает (из доступных), пишет itc.ua.

Функция может имитировать ваш голос в реальном времени, но звучать он будет на другом языке. Изначально переводчик будет доступен в предварительном просмотре только подписчикам Microsoft 365 и предложит до 9 языков: английский французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, китайский и испанский.

«Функция будет максимально точно воспроизводить сообщение докладчика без добавления предположений или сторонней информации», — сказал TechCrunch представитель Microsoft. «Голосовую симуляцию можно включить, только если пользователи дают согласие через оповещения во время встречи или включив «Согласие на голосовую симуляцию» в настройках».

В дальнейшем также обещают добавить транскрипции многоязычных совещаний с поддержкой 31+ языков.

Microsoft также изучает возможность того, чтобы Copilot в Teams «понимал и повторял любой визуальный контент», воспроизведенный на экране с PowerPoint или в Интернете во время видеозвонка. Так же ИИ сможет резюмировать содержание любого файла с общим доступом в чате, чтобы сэкономить вам время.

Из других новинок: на ПК Copilot Plus Microsoft активирует функцию Teams Super Resolution, которая использует локальный чип NPU для повышения качества видеозвонков; а с января разработчики программ для Windows смогут использовать похожие API со сверхвысоким разрешением для улучшения размытых изображений.

Технологии цифровой имитации голосов в последние годы получили большое распространение: Meta недавно сообщила, что запускает инструмент перевода, который может автоматически переводить голоса в Instagram Reels, тогда как ElevenLabs запустила довольно популярную платформу для дубляжа, где ваш голос может озвучить что угодно (что в то же время уже не раз вызывало проблемы с дипфейками). Несмотря на то, что переводы ИИ, как правило, менее лексически богаты, чем работы реальных специалистов, эта потенциальная экономия средств для компаний выглядит довольно привлекательно. Так, по данным Markets and Markets, к 2026 году сектор технологий обработки естественного языка, включая технологии перевода, может оцениваться в $35,1 миллиарда.

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