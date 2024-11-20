В Новгородской области начали срочную эвакуацию населения после удара дронов 20.11.2024, 11:33

2,122

иллюстративное фото

Новые подробности поражения 13-го арсенала Минобороны РФ.

20 ноября в населенном пункте Котово Новгородской области атаке подвергся 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. Об этом пишет издание Astra со ссылкой на данные местных властей.

Опубликованные кадры появились в ночь с 19 на 20 ноября в местных чатах. Администрация Котовского сельского поселения сообщила журналистам, что после атаки, предположительно, ВСУ местных жителей эвакуировали. Из подробностей сообщения руководства известно, что последствия атаки выясняются.

«Эвакуация проведена, люди вывезены в безопасные места», — приводят журналисты цитату местных властей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com