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В Новгородской области начали срочную эвакуацию населения после удара дронов

  • 20.11.2024, 11:33
  • 2,122
В Новгородской области начали срочную эвакуацию населения после удара дронов
иллюстративное фото

Новые подробности поражения 13-го арсенала Минобороны РФ.

20 ноября в населенном пункте Котово Новгородской области атаке подвергся 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. Об этом пишет издание Astra со ссылкой на данные местных властей.

Опубликованные кадры появились в ночь с 19 на 20 ноября в местных чатах. Администрация Котовского сельского поселения сообщила журналистам, что после атаки, предположительно, ВСУ местных жителей эвакуировали. Из подробностей сообщения руководства известно, что последствия атаки выясняются.

«Эвакуация проведена, люди вывезены в безопасные места», — приводят журналисты цитату местных властей.

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