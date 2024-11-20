В Новгородской области начали срочную эвакуацию населения после удара дронов
- 20.11.2024, 11:33
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Новые подробности поражения 13-го арсенала Минобороны РФ.
20 ноября в населенном пункте Котово Новгородской области атаке подвергся 13-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ) Минобороны РФ. Об этом пишет издание Astra со ссылкой на данные местных властей.
Опубликованные кадры появились в ночь с 19 на 20 ноября в местных чатах. Администрация Котовского сельского поселения сообщила журналистам, что после атаки, предположительно, ВСУ местных жителей эвакуировали. Из подробностей сообщения руководства известно, что последствия атаки выясняются.
«Эвакуация проведена, люди вывезены в безопасные места», — приводят журналисты цитату местных властей.