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Ситуация с долларом в Беларуси обостряется

  • 20.11.2024, 11:35
  • 1,046
Ситуация с долларом в Беларуси обостряется

Американская валюта идет на новый рекорд.

Курс доллара продолжает устанавливать исторические максимумы на торгах Белорусской валютно-фондовой, в последний раз — 19 ноября.

На этом фоне в большинстве банков продают эту валюту от 3,4 рубля и выше. Тем временем утром 20 ноября стало еще больше обменников, в которых курс доллара приблизился к этой психологической отметке. А сегодня на торгах американская валюты продолжает дорожать, пишет «Зеркало».

Что происходит на торгах

Доллар на старте торгов 20 ноября подорожал на 0,06% — до 3.3956 рубля. Данные на 10.33. Евро подешевел на 0,02% — до 3,5804 рубля. Российский рубль стал дешевле на 0,03% — 3,3951 рубля. Торги продолжаются.

Какие курсы валют в обменниках

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,423 рубля («Сбер Банк»), а ниже всего — 3,397 рубля («Банк РРБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк» и «Статусбанк»). Американскую валюту ниже 3,4 рубля также можно купить в «Альфа-Банке» и «Банке Решение» (по 3,399 рубля).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Банк Решение», «Нео Банк Азия» — 3,395 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,64 рубля («Банк БелВЭБ»), а ниже всего — в «БСБ Банке», «Приорбанке» (3,587 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанк» — 3,585 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Белагропромбанке» — 3,385 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,43 рубля за 100 российских рублей («Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,388 рубля («БСБ Банк»).

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