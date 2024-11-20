Гвардиола согласился продлить контракт с «Сити» по схеме «1+1»
- 20.11.2024, 11:42
Действующее соглашение испанского тренера истекало в конце сезона 2024/25.
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола согласился продлить контракт с клубом на один год с возможностью продления еще на сезон, сообщает The Athletic.
Действующее соглашение 53-летнего испанца истекало в конце сезона 2024/25. Он возглавляет команду с 2016 года.
Испанский специалист завоевал 18 трофеев с манчестерским клубом: Лига чемпионов, 6 чемпионатов Англии, 2 Кубка, 4 Кубка лиги и 3 Суперкубка страны, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что Роналдо хочет возглавить Федерацию футбола Бразилии в 2026 году и назначить тренером сборной Гвардиолу.