Гвардиола согласился продлить контракт с «Сити» по схеме «1+1» 20.11.2024, 11:42

Пеп Гвардиола

Действующее соглашение испанского тренера истекало в конце сезона 2024/25.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола согласился продлить контракт с клубом на один год с возможностью продления еще на сезон, сообщает The Athletic.

Действующее соглашение 53-летнего испанца истекало в конце сезона 2024/25. Он возглавляет команду с 2016 года.

Испанский специалист завоевал 18 трофеев с манчестерским клубом: Лига чемпионов, 6 чемпионатов Англии, 2 Кубка, 4 Кубка лиги и 3 Суперкубка страны, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Роналдо хочет возглавить Федерацию футбола Бразилии в 2026 году и назначить тренером сборной Гвардиолу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com