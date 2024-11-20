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Гвардиола согласился продлить контракт с «Сити» по схеме «1+1»

  • 20.11.2024, 11:42
Гвардиола согласился продлить контракт с «Сити» по схеме «1+1»
Пеп Гвардиола

Действующее соглашение испанского тренера истекало в конце сезона 2024/25.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола согласился продлить контракт с клубом на один год с возможностью продления еще на сезон, сообщает The Athletic.

Действующее соглашение 53-летнего испанца истекало в конце сезона 2024/25. Он возглавляет команду с 2016 года.

Испанский специалист завоевал 18 трофеев с манчестерским клубом: Лига чемпионов, 6 чемпионатов Англии, 2 Кубка, 4 Кубка лиги и 3 Суперкубка страны, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Роналдо хочет возглавить Федерацию футбола Бразилии в 2026 году и назначить тренером сборной Гвардиолу.

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